Ele sunt vedetele care au spart banii pe vacanțe la munte iarna asta! Celebritățile au pus monopol pe pârtie | EXCLUSIV

Iarna aceasta, vedetele nu au stat degeaba și s-au bucurat de zăpadă, cât a fost. S-au refugiat la munte, cu familiile și au trăit experiențe de vis.

Anca Serea și Adi Sînă

Iată care sunt celebritățile care au plecat la pârtiile de lux și s-au distrat de minune în zona montană, în plină iarnă.

Anca Serea și echipat soțul și copiii și i-a dus la munte, pe pârtie. Și ce dacă sunt familie mare, întotdeauna distracția e mai tare când sunt mai mulți. Chiar dacă și cheltuiala crește, nu se simte atunci când copiii și părinții zâmbesc. Familia Sînă-Serea nu ezită niciodată să își facă poftele și să profite la maxim de timpul petrecut împreună, în familie.

După ce au ajuns în locația de vacanță, Anca Serea a postat o serie de imagini. WOWbiz a căutat și a găsit cât costă să te cazezi în hotelul unde stă numeroasa familie vedetă. Astfel că informăm că pentru o singură noapte, o cameră costă în jur de 2200 de lei, prețurile variind în funcție de facilități, ajungând chiar până la 2700 pe noapte.

Andreea Bănică

Constatăm că Anca Serea nu și-a dus familia oriunde, ci în conform garantat.

Recent, Andreea Bănică împreună cu familia ei au avut parte de o vacanță la munte care, spre final, s-a lăsat cu peripeții. Ce-i drept, problema care le-a apărut nu le-a stricat vacanța și nici nu i-a pus în dificultate, pentru că au găsit imediat soluția care să-i ajute să se întoarcă acasă în siguranță. Mai exact, Andreea Bănică a împărtășit cu fanii săi din mediul online că soțul său a pierdut cheile de la mașină pe pârtie, fiind nevoiți să împrumute un alt autoturism de la prietenii lor. Artista a făcut haz de necaz în mediul online, acolo unde, ulterior, le-a pus și o întrebare foarte importantă fanilor ei. Iată despre ce este vorba!

„Best of this week. 🤪 Am fugit la munte câteva zile pentru schi. @iamnoahandrei ne-a nimerit fix unde trebuia cu bulgării lui de zăpadă. Am băut cel mai bun vin fiert și am mâncat cei mai buni papanași. Ne-am încărcat bateriile ți ne-am tăvălit prin zăpada, apoi ne-am dat pe colace o zi întreagă fără să mai simțim frigul! Asta nu face parte din best of ci din bad of 🤦🏽‍♀️ - Lucian Mitrea pierdut cheile (n.r. soțul ei) de la mașină (nu știm unde) noroc cu prietenii care ne-au împrumutat mașina să ne întoarcem acasă. M-a lăsat fără cheile de la mașină la două zile după ce a curățat mașina. Le-a pierdut pe pârtie.” , a scris Andreea Bănică pe contul ei personal de Instagram.

Roxana Vancea

Roxana Vancea este pur și simplu îndrăgostită de familia pe care o are, așa că ține foarte tare să îi facă fericiți. Zis și făcut. Vedeta și-a echipa soțul și copiii și i-a dus la munte, într-o vacanță de vis. Deja și-a informat fanii și a postat imagini de pe pârtie, iar WOWbiz a căutat cam cât a scos Roxana Vancea din buzunar pentru cei dragi.

Am găsit și putem spune că vedeta nu s-a zgârcit. Pentru o singură noapte, dacă rezervi o cameră cu paturi duble, de costă în jur de 1300 de lei. Bineînțeles, prețurile variază în funcție de mărime și facilități. Cert e că Roxana Vancea se distrează și relaxează alături de familia ei, într-un loc confortabil și frumos.

Georgiana Lobonț

Georgiana Lobonț și soțul ei au mers într-o nouă vacanță, însă nu, nu într-o locație exotică. De această dată, cei soți alături de copii și câțiva prieteni, au mers la o cabană în țara noastră, într-o zonă de munte. După o perioadă în care au pus pe primul loc munca și cântările, Georgiana Lobonț și soțul ei au decis să înceapă luna iubirii așa cum se cuvine. Chiar dacă nu sunt singuri și nu se pot bucura pe deplin de intimitate, sunt fericiți că au parte de relaxare alături de copiii lor și de cei mai buni prieteni. Georgiana Lobonț, familia și prietenii săi au fost primiți într-un mod aparte la cabana la care s-au cazat. Gazda i-a întâmpinat cu o masă bogată, prăjituri, pâine de casă, aperitiv și vin, lăsând să se înțeleagă că este cu adevărat o experiență foarte plăcută.

„Am ajuns la cabană cu toții. Ce frumos ninge, ca în povești.(...) Ce frumos e! Superb! Foarte frumos! Când o să plecăm de la cabană o să vă spunem și unde am fost, până atunci nu dau prea multe detalii, dar e foarte fain. Ne-au așteptat cu prăjituri, vai, vă mulțumim tare mult. Și cu pâine de casă moale și aperitiv, și masa aranjată frumos, doamne, ce oameni. Extraordinar, bravo, foarte frumos (...)”, a spus Georgiana Lobonț în mediul online.

