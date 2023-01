Georgiana Lobonț a făcut un anunț neașteptat, după ce s-a spus că ea și soțul ei divorțează. Acum totul este limpede. Ce urmează să se întâmple: „Gata, începem anul cum se cuvine”

In articol:

Speculațiile pe seama divorțului dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan sunt pe cale să fie spulberate. Dacă în urmă cu câteva zile soțul artistei făcea declarații ferme despre despărțire, acum cântăreața a dat de înțeles că mariajul ei merge mai bine ca oricând.

Iată ce a anunț a făcut recent, pe rețelele de socializare!

Georgiana Lobonț, dezvăluiri neașteptate după zvonurile legate de divorț: "Gata, începem anul cum se cuvine"

Deși soțul ei a vorbit deschis despre despărțire în urmă cu doar câteva zile, acum totul pare să fi luat o întorsătură neașteptată în ceea ce privește mariajul Georgianei Lobonț. Artista a dezvăluit că ea și Rareș Ciciovan au planuri mari pentru perioada următoare. Cei doi au început deja lucrările pentru casa în care vor locui, iar cântăreața radiază de fericire: "Dragilor, vorbesc aici cu telefonul meu, sunt foarte încântată, dar foarte încântată pentru că gata, începem anul așa cum se cuvine. Începem lucrările la căsuța noastră și pe lângă asta, mâine o să filmăm un videoclip extraordinar la o piesă extraordinară. Este puțin diferită. Puțin mai mult diferită față de ceea ce am lansat eu până acum. O să vă placă foarte mult, mai ales celor care țineți cont de inimă, cei care iubiți. Este o piesă de dragoste. Nu vă zic mai multe detalii decât că o să vă fac o mare surpriză acum, la sfârșit de săptămână, început de weekend.", a povestit Georgiana Lobonț, pe contul personal de Instagram.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Declarațiile vedetei vin la scurt timp după ce Rareș Ciciovan a anunțat că este pregătit să rupă căsătoria. Ba mai mult, bărbatul dezvăluia la acea vreme că nu mai există cale de împăcare între el și mama copiilor săi: "Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra, pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie.

Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce?(...) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență.", a declarat Rareș Ciciovan, pentru spynews.ro.

Georgiana Lobonț nu a făcut până acum nicio mărturisire directă cu privire la divorț. Jurnaliștii WOWbiz au încercat să ia legătura cu artista pentru a-i solicita un punct de vedere, dar nu a răspuns.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]