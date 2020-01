Elena Ionescu, una dintre cele mai de succes cantarete autohtone, va participa la "Survivor Romania", reality-ul ce se va difuza la Kanal D. Artista a intrat in lumina reflectoarelor de la o varsta frageda; avea doar sase ani cand a pasit prima data pe o scena, a participat la numeroase concursuri nationale si internationale. Este licentiata in Jurnalism si a absolvit Scoala Populara de Arta, Sectia Canto si Teatru. In 2006 devenea, pentru zece ani, vocea formatiei Mandinga.

Dupa despartirea de trupa Mandinga, Elena Ionescu si-a continuat cu succes cariera muzicala, impresionandu-si fanii cu piese precum "Pasiune", in colaborare cu Puya si Vescan, "Spune-i", in colaborare cu Mahia Beldo, sau "Ce e dragostea", recent lansata.

Elena Ionescu, concurentă la Survivor România

Elena Ionescu a compus majoritatea pieselor pe care le interpreteaza, printre acestea numarandu-se si celebrele "Zaleilah" si "Papi Chulo", din perioada colaborarii cu Mandinga. "Habibi I love you", hit-ul interpretat alaturi de Pitbull, celebrul rapper american de origine cubaneza, si artistul marocan Ahmed Chawki, completeaza panoplia succeselor muzicale ale frumoasei artiste.

Elena Ionescu a devenit mama in august, 2018 si, chiar daca a trecut printr-un divort la scurt timp dupa ce a nascut, Elena si-a pastrat optimismul, energia si curajul. Acum este pregatita sa intre in cea mai intensa competitie a anului, "Survivor Romania", si crede ca experientele au calit-o pentru orice incercare, oricat de dificila ar parea la prima vedere.

"Curiozitatea, o anumita doza de teribilism si dorinta de a-mi testa limitele m-au determinat sa intru in aceasta incercare. Sunt optimista si abia astept sa vad ce imi rezerva viitorul in Republica Dominicana", declarat artista.

Elena Ionescu va completa echipa de vedete de la “Survivor Romania”, iar Ioana Filimon se retrage din competitie din motive medicale.

Alaturi de Elena Ionescu, vor evolua in fata milioanelor de telespectatori, Ruby, Asiana Peng, Gratiela Duban, Cristina Siscanu, Bogdan Vladau, Augustin Viziru, Lino Golden, Cezar Juratoni si Mihai Onicas. Aceasta este lista completa a concurentilor vedeta, urmand ca, in curand, sa aflati cine sunt cei zece concurenti inca necunoscuti publicului larg.