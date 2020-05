Elena Ionescu, prima reacție după ce a câștigat Survivor Romania

In articol:

Elena Ionescu este marea câștigătoarea a show-lui Survivor România! imediat cum a auzit vestea cea mare, faimoasa a izbucnit în lacrimi.

„Doamne, ce fericire! Nu-mi vine să cred! Îmi pare rău că plâng! Vă mulțumesc din suflet. Nu mai știu de mine. Mama, te iubesc! Vreau să-mi promită Lola, Emanuel și Iancu că vor dansa cu mine la un concert. Oamenii care merită trebuie să rămână împreună. Această emisiune a unit oameni cu caractere frumoase, prin bunătate se ajunge departe. N-am cuvinte! Vreau să mă iertați dacă am supărat sau eranjat pe cineva. Sper că această lecție de viață să o împărtășesc cu toată lumea. Din toată experiența asta, și oamenilor de acasă și celor care mă vor urma de aici înainte, mi-e foarte greu să mai am cuvinte ăn momentul de față. Vă iubesc și vă dăruiesc acest cadou vouă! Mă aplec în fața pubicului! Mulțumesc, Survivor România”, a declarat Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România.

Dan Cruceru: Ai fost pusă la pământ de zeci de ori, dar de fiecare dată ai reușit să te ridici. Ai reușit să intri în inimile telespectatorilor și i-ai convins că meriți trofeul din mâinile tale. Elena, ce-i vei povesti, peste ani, fiului tău?

Elena Ionescu: Că am luptat ca o leoaică pentru copilul ei. Că m-am dăruit și am mers cu un scop precis, dar în același timp prin corectitudine și prin muncă. A fost o cursă tare grea, dar tare frumoas, din care, cu siguranță, am să-l învăț și pe el. Mă simt mult mai puternică din toate punctele de vedere, pentru a-l ajuta pe el în viață de acum înainte. Nu am cuvinte să vorbesc despre Survivor în acest moment. Voi avea când mă voi trezi din acest vis. Este ceva ireal! Am impresia că n-aș vrea să mă mai trezesc. Această competiție este cea mai supremă lecție de viață pe care am primit-o de la voi și de la Dumnezeu.

Elena Ionescu a fost una dintre cel mai bune concurente din echipa Faimoșilor, dar și cea care a provocat cele mai multe scandaluri în echipă. Din cauza numeroaselor conflicte pe care le-a avut cu ceilalți Faimoși, Elena Ionescu a reușit performanța de a fi nominalizată de opt ori de aceștia pentru a fi eliminată. De fiecare dată însă, a fost salvată de voturile telespectatorilor. Chiar și în Finala Survivor România a fost adusă tot de voturi, eliminându-l astfel pe colegul ei, Cezar Juratoni.

Câștigător Survivor România 2020. Elena Ionescu a avut certuri cu colegii săi încă de la început. Prima cu care s-a certat Elena Ionescu a fost Grațiela Duban. De altfel, cele două Faimoase au tot avut scandaluri până la plecarea Grațielei de la Survivor România. Dar nu doar cu Grațiela a avut probleme Elena, ci și cu Lino Golden, cu Ruby și Bogdan Vlădău, dar mai ales cu Ghiță Balmuș.

Aceste certuri au dus mereu la nominalizarea Elenei Ionescu, de care Faimoșii se tot chinuiau să scape, spre surpinderea totală a Războinicilor. Pentru că indiferent de rivalitățile din tabăra Faimoșilor, Elena Ionescu aducea puncte constant echipei sale, fiind una dintre cele mai bune concurente. Probabil că lucrul acesta a fost apreciat și de telespectatorii Survivor România, care au decis prin vot, de fiecare dată, rămânerea ei în competiție. Iar acum, tot telespectatorii au decis ca Elena Ionescu este câstigatorul Survivor România.