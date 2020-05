Lola Crudu, prima declarație după ce a pierdut finala Survivor

In articol:

"Eu nu ma asteptam sa ajung pana in acest moment. Tin sa le multumesc celor de acasa ca m-au votat pana in acest moment. Am cunoscut niste oameni extraordinari si am legat niste prietenii pe viata. Eu sunt mandra de mine, ca am ajuns pana aici, ca am fost selectata. Imi doresc ca premiul sa mearga la un razboinic. Si ca sa vedeti ca Lola e marea castigatoare. Am primit premiul cel mare", a declarat Lola dupa ce a pierdut finala in fata Elenei Ionescu.

Lola Crudu, Războinica în vârstă de 32 de ani, se mândrește că a reușit să-și domine adversare mult mai tinere. ”Le-a arătat babeta ce poate”, este una din replicile rostite de Lola la Survivor România. De altfel, Lola Crudu a fost nu doar una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România, ci și cea mai în vârstă.

Lola a făcut parte din echipa Războinicilor și a mărturisit că s-a înscris în competiția din Republica Dominicană pentru a le dovedi celor din jurul ei cât este de puternică.

Lola s-a născut la Chișinău, dar acum locuiește în București. Deși este antrenor personal de fitness, Lola iubește muzica, a fost coregraf și acum este MC în timpul liber.

Lola a fost dansatoare într-un parc de distracții din Coreea

Lola Crudu a povestit la Survivor România că viața ei nu a fost ușoară, a muncit de mică, iar la 18 ani a plecat în Coreea.

“La 15 ani am început să lucrez cu mama la un restaurant. Îmi place să muncesc, nu fug de muncă. La 18 ani am plecat în Coreea de Sud, mi-am luat inima în dinți. Nici nu știam unde este pe hartă această țară. Am câștigat un casting ca dansator pentru un parc de distracții. Am locuit trei ani și în Thailanda, am fost coregraf și apoi manager la un club de noapte. A fost greu, pentru că ei nu vorbesc engleza, dar m-am descurcat. Când m-am întors în țară am avut o mică afacere, făceam brelocuri personalizate”, a povestit Lola Crudu de la Survivor România.

Lola Crudu, scandaluri la Survivor România

Lola Crudu a avut un conflict cu Lino Golden la Survivor România. Scandalul a pornit după ce Asiana Peng a reușit să o învingă la un joc pe Lola Crudu. A avut loc un schimb de replici dur între Lola și Lino Golden, după ce cântărețul din echipa Faimoșilor a făcut-o babă pe Lola.

”Ai trimis-o pe babă la pensie”, a strigat Lino Golden după ce Asiana a învins-o pe Lola. Replica lui a fost auzită însă de Războinica Lola, care i-a replicat: ''Hai să ne batem! Ce e grasule! Băi, ai sânii mai mari ca ai mei'', i-a spus Lola lui Lino Golden, făcând referire la faptul că artistul a slăbit foarte mult în ultimii ani, deși în adolescență a avut probleme cu greutatea. (Vezi cum a reusit Lino Golden să slăbească 30 kg în trei luni)

Și-a cerut iubitul de bărbat chiar în emisiune

Lola Crudu de la Survivor a surprins pe toată lumea cu o declarație de dragoste, care ulterior s-a transformat într-o cerere în căsătorie. În cadrul unei discuții video cu prietenii săi, după ce echipa Războinicilor câștigase o probă cu premiu de comunicare, Lola a spus că iubitul ei, George trebuie să pregătească inelul. ”Ar fi și cazul să trecem la următorul pas! Îi tot dau semnale de aici”, a spus Lola la Survivor.

Pe de altă parte, de acasă, și George, iubitul Lolei de la Survivor are gânduri mari. În urmă cu câteva săptămâni, prezent la emisiunea Ștafeta mixtă, el a caracterizat-o incredibil de frumos. ”Este cea mai fascinată persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Pe lângă faptul că este puternică, ea poate fi și sensibilă, cu un suflet enorm. Suntem împreună de un an și trei luni și simt că o iubesc dintotdeauna, este sufletul meu pereche”, a spus George, prietenul războinicei, la WOWbiz.ro.

Lola Crudu, în Finala Survivor Romania.

George deja s-a gândit la achiziționarea inelului de logodnă. ”M-am gândit mult la acest lucru, de când ea este plecată! Sunt sentimente care mă încearcă. Însă, mai am răbdare! Am văzut că o parte din ea își dorește să vină acasă, fiindcă îi este dor de mine și mă așteaptă să vin cu inelul la aeroport, dar mai are un cuvânt de spus în competiție”, a declarat iubitul Lolei, care vorbit puțin și despre bijuteria pe care i-o va pune iubitei sale pe deget. ”Deocamdată nu am cumpărat inelul, dar cu siguranță o voi face cât mai repede, pentru că atât eu, cât și Lola ne dorim același lucru. Noi avem o conexiune destul de bună la distanță și chiar m-am gândit la chestia asta fix în ziua în care i-am trimis un mesaj de la mine, exact atunci a câștigat proba de comunicare”, a comentat George, iubitul Lolei de la Survivor.