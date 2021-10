Elena Ionescu, reacție neașteptată după ce fiul ei i-a dezvăluit că vrea la Survivor România: „Ce vrei să faci...”

In articol:

Elena Ionescu este o cântăreață celebră și câștigătoare primului sezon Survivor România. Bruneta și-a dorit să câștige marele premiu pentru a îl putea investi într-o casă, unde să se mute cu fiul ei, Răzvan. Celebra cântăreață se dedică cu totul creșterii fiului ei, alături de care are o relație specială mamă-fiu.

În timp ce se aflau într-un parc, Elena Ionescu a decis să împărtășească cu fanii ei o conversație amuzantă pe care a avut-o cu fiul ei. Răzvan i-a dezvăluit mamei sale că vrea și el să meargă la Survivor România, competiție pe care mama lui a câștigat-o. Vedeta s-a mirat și amuzat în același timp de întrebarea

fiului ei.

Elena Ionescu: Ce vrei să faci la Survivor?

Răzvan: Vreau să merg!

Elena Ionescu: Vrei să mergi și tu? Mamăăă!

Elena Ionescu și Răzvan [Sursa foto: Instagram]

Elena Ionescu a hotărât ce va face cu banii câștigați la Survivor România

Elena Ionescu a declarat în premieră pentru WOWbiz ce va face cu banii câștigați în competiția din Republica Dominicană. Ea a dezvăluit că suma o va ajuta să își îndeplinească visul, acela de a se muta alături de fiul ei întro casă nouă.

„Vreau să îmi cumpăr o casă. O căsuță pe pământ, cu un pic de curte. Vreau să am suficient loc

cât să se joace băiețelul meu afară. Am și un câine, o cățelușă maidaneză pe care am găsit-o pe stradă și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticică mică ar fi suficient pentru noi și o căsuță modestă. Știți cum se spune, să ai unde să pui capul... E altceva când știi că e casa ta, oricât de micuță ar fi. Noi acum stăm cu chirie, așa că asta vreau să fac cu premiul de la Survivor România", a declarta Elena Ionescu, pentru WOWbiz.ro.