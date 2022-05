Elena Ionescu s-a reprofilat! Și-a lansat prima colecție de haine și e hotărâtă să dea peste cap industria modei! "Nu sunt străină de acest domeniu" | EXCLUSIV

In articol:

Elena Ionescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din industria muzicală. Cântăreața este conscută pentru stilul ei provocator și aerul ei latino cu care a reușit să cucerească foarte multe persoane de-a lungul carierei sale.

Dacă la capitolul carieră ai putea spune că esccelează, pe partea sentimentală lucrurile nu stau la fel de roz. Aceasta este singură și îți dorește să aibe lângă ea un bărbat care să o iubească și să o sprijine în tot ceea ce face.

Elena Ionescu, meserie nouă

Elena Ionescu, oficial, s-a reprofilat. Muzica este marea ei pasiune, însă, se pare că mai are un talent ascuns și anume moda. Aceasta și-a lansat prima colecție de haine, care cuprinde rochii spectaculose, potrivite pentru orice doamnă sau domnișoară.

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Într-un interviu cu WOWbiz.ro, vedeta ne-a dezvăluit cum a ajuns să facă acest pas și cine mai are această pasiune în familia ei.

"Este o colecție de haine foarte drăguțe. Cu brandul cu care lucrez rezonez foarte bine și mi-am găsit un stil perfect, care întruchipează cumva toate stilurile pe care eu le folosesc și le port și atunci am vrut să fac o fuziune, să iasă ceva diferit. Pe baza gusturilor mele, le-am pe o foaie și am zis hai să facem niște modlee drăguțe, care să fie atât de zi cât și de seară și să creem ceva frumos. E foarte simplu: atunci când faci ceva cu dragoste, va ieși. Eu consider că această colecție superbă pentru mine este un început, învăț și eu cumva. Nu sunt străină de acest domeniu, deoarece mama mea este inginer textil și atunci tot ce înseamnă tehnologie, desen, tehnică, tipare, le aveam acasă, mașinile de cusut stăteau degeaba. Curajul meu nu era atât de mare, însă, în ceea ce mă bucură cel mai tare este că am descoperit-o pe Bianca, creatoarea cu care lucrez și ea este cea cu care chiar am rezonat cel mai bine din domeniul ăsta și mă bucur din suflet că am reușit să o fac.", a declarat Elena Ionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Elena Ionescu, mesaj important pentru toate femeile! „Să nu stea la cratiță, să mai și petreacă, să se aranjeze”

Elena Ionescu vrea să dea peste cap industria modei

Nu doar că și-a lansat propria linie de haine, ci artista are planuri mari în această industrie. Elena și-a pregătit deja viitoarele creații, incluzându-l, de această dată, și pe fiul ei, Răzvan.

"Vreau să mă gândesc, poate, pe viitor și la o colecție atât pentru bărbați, cât și pentru copii. Am început deja să fac compleurile, treningurile pe care le făcea pentru mine și lui Răzvănel, tocmai ca să fim amândoi în același stil și chiar au ieșit foarte drăguț. Așa că pe viitor, m-am gândit că poate lansăm și colecția asta.", a mărturisit Elena Ionescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.