Elena Ionescu se laudă cu un nou bust, după ce și-a pus silicoane: ”Rezultatul este spectaculos”

Elena Ionescu are 33 de ani, este mamă, artistă și una dintre divele care se preocupă foarte mult de felul în care arată. Motiv pentru care, fosta solită a trupei ”Mandinga” a apelat acum la medicul estetician pentru a-și face unele îmbunătățiri.

Ca și alte multe mămici celebre, nemulțumită fiind de aspectului bustului său după naștere, artista s-a lăsat pe mâna specialistului pentru a-i reface sânii.

Elena Ionescu [Sursa foto: Instagram]

Elena Ionescu, mulțumită de noii săi sâni

Așa se face că acum, vedeta se laudă cu o pereche nouă de silicoane, de 400 de ml, în formă rotundă. Dar nu vorbim de orice implant mamar, ci de unul de ultimă generație.

Elena Ionescu vrea să arate ca desprinsă din reviste, iar la îndemnul medicului, de două săptămâni, atunci când a ajuns pe masa de operație, vedeta este posesoarea unor implanturi mamare pe gaz.

După primul control, cântăreața se declară foarte mulțumită de rezultat și spune că perioada de recuperare nu a fost deloc una dificilă.

„Sunt foarte mulțumită, rezultatul este spectaculos, nu-mi vine să cred! N-am avut nici un fel de durere. Nu știu dacă ține de tehnologie sau de mâna de lucru foarte ușoară.

Tot timpul am stat cu frica: dacă, după operație, o să trebuiască să stau mult imobilizată, oare ce mă fac? Dar nu am simțit nimic, am avut o recuperare foarte ușoară. Stau numai cu mâinile pe sus! Am făcut un tonus bun, așa îmi place mie să zic!”, a declarat cântăreața, pentru Click!

La rândul său, medicul care a operat-o pe Elena Ionescu vorbește despre beneficiile noilor implanturi ale brunetei. Acestea, conform specialistului, sunt mai ușoare decât cele normale și garantate de viață, putând fi oricând este nevoie înlocuite.

Cât despre felul în care s-a recuperat bruneta, specialistul în frumusețe menționează că rănile sunt vindecate, cicatricile sunt aproape insesizabile, iar umflăturile și vânătăiele nici măcar nu există.

„Am făcut controlul postoperator, avem fix două săptămâni de la operația de implant mamar, augmentare mamară. Nu avem tuburi de dren, cicatricile sunt foarte mici, până în patru centimetri. E vindecată. Totul e impecabil. Nu mai are nici vânătăi, nici umflături.

În cazul Elenei am folosit un implant mai ușor, umplut nu doar cu gel siliconic ci și cu molecule de gaz. Acesta e avantajul lor, sunt mai ușoare cu 25 până la 30 la sută, referitor la volumul lor. Implanturile sunt garantate pe viață, la riscul de ruptură. Dacă se rupe poate fi înlocuit. Pentru alte complicații sunt garantate până la 10 ani!”, a declarat doctorul estetician care i-a realizat intervenția Elenei Ionescu.