Elena Ionescu și Emanuel de la Survivor au recunoscut: Se iubesc! Elena Ionescu și Emanuel de la Survivor România și-au surprins fanii cu ipostazele în care au fost surprinși de la încheierea competiției. Cei doi par să fie din ce în ce mai apropiați și au fost surprinși de multe ori în ipostaze intime. Ei au fost invitați în cadrul emisiunii Teo Show, unde au spus tot adevărul despre relația lor.

După ce și-au făcut o intrare de zile mari, Elena Ionescu și Emanuel au răspuns tuturor întrebărilor. „Se iubesc!”, a remarcat Bursucu, prezentatorul emisiunii. Cei doi au mărturisit că nu s-au mai văzut în ultima perioadă, încă de la filmările videoclipului pentru piesa „Noaptea Albă”, deoarece au fost foarte ocupați.

Elena Ionescu și Emanul, adevărul despre relația lor. Emanuel a recunoscut în direct că vrea o relație

„Eu am făcut pași, se lasă foarte greu Elena. E o femeie care se respectă”, a mărturisit Emanuel.

„Important e că noi ne înțelegem foarte bine, avem proiecte separate. Nu ne-am mai văzut de la clip”, a declarat Elena Ionescu.

După un joc de Da/Nu, cei doi foști concurenți de la Survivor România au făcut noi dezvăluiri. „Foarte mulți oameni ne-au spus că ne stă foarte bine împreună, noi am alimentat chestia asta vritual pentru că ne-a plăcut și ne-am simțit bine. A fos foarte drăgut”, a mărturisit marea câștigătoare Survivor România.

La un moment dat, Emanuel Neagu a fost „pus la colț” de Bursucu și a fost întrebat dacă vrea o relație amoroasă cu Elena Ionescu. După ce a ezitat puțin la început, finalistul de la Survivor a răspuns DA.

Elena Ionescu a declarat, în ciuda tuturor semnelor date de Emanuel, că ei sunt doar prieteni și problema într-o posibilă relație ar fi vârsta. „Noi suntem niște prieteni foarte buni și să nu uităm că eu am o vârstă, am 30 de ani. Am niște responsabilități și niște priorități în viața mea. El nu poate să-și asume vreodată pentru că are și el o vârstă și trebuie să-și trăiască viața. Trebuie să vii pregătit în viața mea”, a mărtursit câștigătoarea Survivor România. (Citeste si: EXCLUSIV Emanuel, dezvăluiri despre relația cu Elena după ce au fost împreună la mare: "Suntem într-un stadiu de...")