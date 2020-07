In articol:

Elena Ionescu și Emanuel, declarații în premieră despre relația lor! În ultima vreme, tot mai multe voci au spus clar că Elena Ionescu și Emanuel Neagu ar fi împreună. După Survivor, faimoasa și războinicul, finaliști în ultimul act al show-ului din Republica Dominicană, sunt nedespărțiți, motiv pentru cei care îi îndrăgesc să se gândească la o legătură a lor mai mult decât...amicală.

Abia ne-am întors din Vamă, unde ne-am distrat extraordinar”

Săptămâna trecută, Elena a plecat la mare cu Emanuel și au petreacă foarte mult timp unul cu celălalt.

”Suntem mereu împreună și lumea gândește puțin greșit despre noi. Nu suntem împreună în sensul acela al cuvântului, ci colaborăm, suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine. Abia ne-am întors din Vamă, unde ne-am distrat extraordinar, dat nu numai noi doi, ci alături de alți concurenți de la Survivor, cu care am rămas în relații extraordinar de bune. Este adevărat, am stat unul lângă altul, dar nu sunt sentimente acolo...cel puțin așa percep eu lucrurile. Poate lumea a crezut mai mult după ce am făcut acel Tik Tok în pat și...uite iubirea. Se poate vorbi și așa, dar să nu exagerăm...deocamdată”, a fost prima declarație a Elenei pe marginea acestui subiect, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”.

Elena Ionescu și Emanuel, declarații în premieră despre relația lor!”Suntem în toate filmulețele posibile posibile și imposibile de pe internet.S-au exagerat foarte multe lucruri, am fost multe discuții, precum acelea că Emanuel a ajuns acasă la Elena, în patul Elenei. A fost, nu zic nu, dar am făcut un vlog împreună, și a fost extrem de viral. Oamenii empatizează cu fețele noastre și este frumos. De aceea, am cosiderat că trebuie să dezvoltăm colaborarea noastră. Uite, el este actorul principal din videoclipul meu ”Noapte albă!”, piesa pe care am făcut-o la Survivor. Suntem foarte apropiați acolo, așa că sunt sigură că vor exista foarte multe discuții cum că este o poveste de iubire la mijloc”, a spus Elena la WOWbiz.ro, la emisiunea ”Ștafeta mixtă!”, care mai avea să menționeze. ”Sper să păstrăm această prietenie frumoasă cât se va putea, să ne ajutăm reciproc”.

Elena Ionescu și Emanuel, declarații în premieră despre relația lor! Pe de altă parte, Emanuel nu este la fel de tranșant ca faimoasa, dimpotrivă...lasă loc de interpretări. ”Minciuna are picioare scurte. Am scos-o la restaurant, împreună cu niște prietenii. La un moment dat am mâncat din aceeași faarfurie. Oricum, eu am recunoscut că am plăcut-o pe Elena încă din competiție, de când Cristi o curta pe Asiana, și eu aș fi dorit să mă apropii de Elena. Ce să fac...dacă este frumoasă”, a comentat la Ștafeta mixtă.

Elena Ionescu și Emanuel, declarații în premieră despre relația lor! Dacă foștii concurenți de la Survivor au vorbit despre actuala lor legătură, ei bine, foștii lor colegi au venit cu noi informații... și anume...faimoasa și războinicul ar fi început să arate ca un cuplu încă de la petrecerea privat de la finalul show-ului de supraviețuire România. Imagini nedifuzate de la eveniment au fost făcute publice de fostul concurent Andrei Ciobanu, pe contul lui de Youtube. La party, Elena și Emanuel au fost mai tot timpul unul lângă celălalt, în ciuda faptului că de față era și Sonny Flame, considerat până în acel moment ”feblețea” Elenei Ionescu.