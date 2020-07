In articol:

Elena Ionescu a fost sunată sau nu de toți faimoșii după finală?Survivor România, primul sezon, s-a terminat de o lună, însă ecourile încă există. Există multe semne de întrebare, mai ales în tabăra faimoșilor, dar răspunsurile apar încet, încet, pentru a satisface setea de curiozitate a iubitorilor show-ului de supraviețuire.

Una dintre dileme a fost legată de rivalitatea, poate dusă la extrem, în tabăra faimoșilor. Astfel că, în seara finalei Survivor România, Elena Ionescu, unica reprezentantă a echipei roșii, nu a fost susținută și, apoi, nici felicitată de mulți dintre foștii colegi pentru câștigarea trofeului.

De ce nu a fost felicitată Elena Ionescu de toți faimoșii după finală? mai vorbit și cu Cezar, care mi-a zis...”ți-am spus eu că o să câștigi”

De altfel, la scurt timp după succes înregistrat în fața celor trei războinici cu care s-a duelat, Emanuel, Iancu și Lola, cu un pic de tristețe în glas, faimoasa a dat o declarație surprinzătoare. Colegii de echipă, cei care au stat zi și noapte cu ea în Republica Dominicană, au evitat să o felicite, preferând să păstreze tăcerea, o dovadă, poate, extrem de clară că nu au lăsat în urmă conflictele avute în competiție, ci dimpotrivă, acum, ele au ieșit și mai mult la suprafață.

De ce nu a fost felicitată Elena Ionescu de toți faimoșii după finală? În premieră pentru WOWbiz.ro, la emisiunea live ”Ștafeta mixtă”, câștigătoarea trofeului avea să facă o dezvăluire... dureroasă. ”Am câștigat titlul și pentru echipa mea, dar, paradoxal, nu am fost felicitată de cei cu care am plecat la drum în Republica Dominicană. Sincer, mi-au lăsat un gust amar, dar asta este viața. Doar Sonny Flame, un om deosebit din toate punctele de vedere, a fost cel care a dat un telefon și s-a bucurat pentru mine din toată inima. Atât!!!”, a declarat Elena, care a continuat. ”A doua zi, m-am întâlnit cu Emy Alupei, care avea să mă felicite, este adevărat, dar în stilul ei. Mi-a spus că nu mi-a telefonat, fiindcă a fost acolo cu sufletul. Este o fată bună, cu care am stat în concurs, și am apreciat ce mi-a zis, chiar și așa. Am mai vorbit și cu Cezar câteva zile mai târziu, care mi-a zis...”ți-am spus eu că o să câștigi”, dar cam atât!”, a comentat Elena!

Elena Ionescu a fost sunată sau nu de toți faimoșii după finală?! Ei bine, unii dintre foștii concurenți au vrut să își spună punctul de vedere. ”Eu am spus de la jumătatea competiției că o să câștige Elena, nu știu de ce nu a avut lumea încredere în mine. După finală, eu am sunat-o și am felicitat-o, au fost primele mele cuvinte, și apoi i-am spus...”ți-am zis că o să câștigi!”...Ea era la munte, atunci...Am vorbit cu ea puțin, fiindcă era cu multă lume, se bucura, se distra. I-am zis că o să mai vorbim, că o las să se simtă bine, ea mi-a mulțumit și asta a fost tot ”, a spus Cezar Juratoni, confirmând spusele Elenei care a menționat că a fost sunată de ”Balaur”.

Elena Ionescu a fost sunată sau nu de toți faimoșii după finală?! Un alt faimos a ținut și el să comenteze pe tema aceasta. ”În noaptea în care ea a ieșit campioană, la ora 3.30, înainte să mă bag la somn, i-am lăsat un mesaj de felicitare. I-am spus ceva de genul că indiferent de ceea ce a fost între noi, ca și competiție, ea merită felicitările noastre și până la urmă, a adus de partea faimoșilor titlul, așa că merita și mai multe aprecieri. De altfel, s-a produs și o neînțelegere, s-a spus că s-a dus la petrecere doar cu războinicii. Noi stabilisem să mergem vinerea la munte, apoi s-a decis pentru duminică, după finală. Atunci, eu a trebuit să mă duc la Pitești, iar Cezar la Deva, și nu am mai putut să facem parte din gașcă. Oricum, am rămas în continuare pe grupul acela de Survivor”, a menționat și Ghiță la ”Ștafeta mixtă!”, însă a mai ținut să spună că nu știe dacă au mai existat și alții care să o felicite pe Elena după finală.