Surprize după surprize la Survivor România! Dacă în tabăra războincilor există un cuplu sută la sută între Karina și Andrei Ciobanu, ei bine, este posibil ca și în tabăra faimoșilor să se lege ceva între două vedete. Este vorba despre Elena Ionescu și Sonny Flame, care, de la venirea bărbatului în Republica Dominicană, petrece cu el foarte mult timp împreună, în opinia unora, poate chiar prea mult.

O dovadă în acest sens s-a petrecut chiar sâmbătă seara și anume scene interesante, care ar putea da de bănuit sau nu, totul este relativ în cazul celor doi artiști. Producătorii show-ului filmat în Republica Dominicană ”au scăpat” câteva secunde în care se vede că Elena și Sonny dorm pe aceeași saltea, iar cântărețul este destul de apropiat fizic de colega lui de breaslă.

Citeste si: Ce s-a intamplat cu Andrei? "In momentul de fata este sub observatie medicala..." Dan Cruceru a facut anuntul chiar inainte de a da startul jocului de recompensa de astazi de la "Survivor Romania"? Iata de ce lipseste Razboinicul?

Citeste si: Clasament-surpriză la Survivor! Faimoasa Emy, mai bună decât Andrei! Grațiela, cifre mai bune decât Asiana

Sonny Flame a dormit prea aproape de Elena Ionescu?

În plus, Elena l-a lăudat pe Sonny, care sâmbătă a adus două puncte echipei, în fața colegilor, un lucru care s-a întâmplat destul de rar la faimoasă, care mai mereu are ceva de comentat. ”Cu o seară înainte l-am simțit că îl doare foarte tare mâna și cu toate astea că își dorește foarte tare să intre, să ne ajute, să nu rămână pe tușă, ceea ce e foarte important. Are o ambiție și își trece peste durere și peste orice ca să ne fie tuturor bine și să nu pară genul care se exclude...”, a spus Elena despre Sonny în fața întregii echipe.

Mai mult decât atât, în scenele prezentate de producători se pot ridica niște semne de întrebare. Dacă până acum, Elena dormea, în general, cu Asiana, cele două fiind foarte bune prietene, din imaginile prezentate reiese că fosta gimnastă a dormit singură, în vreme ce Elena a stat cu... Sonny. Situația este una destul de ciudată în condițiile în care unele dintre reproșurile Elenei față de Grațiela, concurenta care a părăsit săptămâna trecută competiția, era că este prea apropiată de băieți că ”îi încălzește noaptea” (lucru pe care ea refuză să-l facă) și chiar că ar face cuplu cu Ghiță.

Lucrurile prind contur și se complică sau, așa cum spuneam, ar putea să ducă la o serie de comentarii după alte întâmplări avându-i pe cei doi drept protagoniști. Ei bine, Elena Ionescu a pus paie pe foc în legătura cu Sonny Flame, chiar în urmă cu câteva momente. Aflați pe insulă, faimoșii se pregăteau să facă masa de seară, iar cei care s-au oferit să curețe cartofii și apoi să îi prăjească au fost Sonny și Mihai Onicaș! Extaziată de ”prestația” în bucătărie a cântărețului, Elena a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui și numai a lui, și a exclamat să o audă toată lumea. ”Sunt înnebunită după bărbații de care gătesc, bărbații de casă, care se pricep să facă lucrurile astea bine”, apoi i-a zâmbit lui Flame și nu și-a mai luat ochii de la el.

În viața de zi cu zi, Elena este ”liberă de contract”, ea fiind divorțată de ceva vreme de tatăl copilului ei. De cealaltă parte, Sonny Flame este căsătorit cu o brunetă sexy pe nume Lena, iar cei doi au împreună o fetiță.