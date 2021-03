Elena Marin, cea mai bună sportivă la Survivor România. Preferata publicului o detronează pe Ana Porgras, după o săptămână senzațională în Dominicană. Musty, la polul opus

In articol:

Competiția Survivor România este plină de surprize și răsturnări de situație. În lipsa lui Jador, Elena Marin a obținut cele mai multe voturi din partea telespectatorilor. Faimoasa devine astfel, pentru prima oară în Dominicană, preferata publicului.

Elena Marin, cea mai bună sportivă de la Survivor România

Potrivit statisticilor în ce privește eficacitatea concurenților la Survivor România, Elena Marin a reușit o performanță extraordinară în ultimele jocuri. Preferata publicului a reușit să o detroneze pe Ana Porgras, care în urmă cu o săptămână ocupa prima poziție la Faimoși.

Deși Zanni a avut parte de o premieră absolută la Survivor România, după ce a fost nominalizat pentru eliminare de Elena Marin, Faimosul nu dezamăgește și nu face surprize în privința clasamentului celor mai buni concurenți. El se menține frunțaș cu 53 de meciuri jucate și 37 de victorii.

Ana Porgras, pe traseu la Survivor România

Musty a intrat în cursa pentru votul publicului, după ce a fost nominalizat de Albert Oprea, și fost eliminat de la Survivor România. Din echipa Războinicilor, fratele lui Kamara a fost din punct de vedere sportiv cel mai slab concurent din competiție, cu un procentaj de eficacitate de 33,3%. Iată cum arată clasamentul celor mai eficienți Faimoși și Războinici:

1. Romina Geczi(Războinici) 11 meciuri, 8 victorii, 3 înfrângere, eficacitate 72,7%

2. Zanni(Faimoși) 59 m, 37 v, 22 î 62,7%

3. Maria Hîngu(Războinici) 72 m, 45 v, 27 î, 62,5%

4. Marius Crăciun(Războinici) 13 m, 8 v, 5 î, 61,5%

5. Mellina(Războinici) 70 m, 43 v, 27 î, 61,4%

6. Jador(Faimoși) 51 m, 31 v, 20 î, 60,8%

7. Elena Marin(Faimoși) 56 m, 33 v, 23 î, 58,9%

Elena Marin, dansatoare

8. Cosmin Stanciu(Faimoși) 51 m, 30 v, 21 î, 58,8%

9. Culiță Sterp(Faimoși) 62 m, 35 v, 27 î, 56,5%

10. Andrei Dascălu(Războinici) 36 m, 20 v, 16 î, 55,6%

11. Cătălin Moroșanu(Faimoși) 64 m, 35 v, 29 î, 57,7%

12. Ana Porgras(Faimoși) 36 m, 19 v, 17 î, 52,8%

13. Starlin Belen(Războinici) 56 m, 27, v 29 î, 48,2%

14. Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 37 m, 16 v, 21 î, 43,2%

15. Sorin Pușcașu(Războinici) 63 m, 27 v, 36 î, 42,9%

16. Albert Oprea(Războinici) 65 m, 24 v, 41 î, 36,9%

Echipa Războinicilor

17. Roxana Nemeș(Faimoși) 43 m 15 v 28 î, 34,9%

18. Musty Camara(Războinici) 48 m, 16 v, 32 î, 33,3%

19. Szidonia Szas(Războinici) 12 m, 3 v, 9 î, 25,0%

20. Andreea Antonescu(Faimoși) 11 m, 2 v, 9 î, 18,2%

Elena Marin este preferata publicului la Survivor România

Pentru prima oară de la debutul competiției Survivor România 2021, o femeia din echipa Faimoșilor a primit cele mai multe voturi de susținere din partea telespectatorilor. Elena Marin este preferata publicului în această săptămână.

Faimoasa este șocată de alegerea telespectatorilor, însă mulțumește fiecăruia în parte pentru voturile de încredere. „Nu mă așteptam, sunt plină de emoții, mulțumesc publicului, eram ultima persoană la care mă așteptam. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere și că m-ați votat, vă iubesc. Nu știu ce să zic.

Elena Marin, cea mai bună sportivă la Survivor 2021

Recunoștință simt, mulțumire și o mare povară, pentru că oricât de tare mă bucur , știu sigur că din păcate este umbrită de faptul că va trebui să fac o nominalizare. Este cea mai grea postură în care m-aș fi putut afla”, a spus emoționată Elena Marin.

Musty, eliminat de la Survivor România 2021

Drumul în competiția Survivor România 2021 a ajuns la final pentru Musty din echipa Războinicilor. Fratele lui Kamara spune că a simțit că el va fi eliminat de la Survivor România, însă consideră că tot ce a făcut în jungla Dominicană este un motiv de mândrie și va pleca acasă cu fruntea sus.

„Azi dimineață cu colegii mei am terminat un proiect pe care îl aveam de la început, o plută, pentru ca aveam nevoie de mai multă hrană. Am simțit chestia asta, zilele astea aveam în cap că se va întâmpla. Am emoții, dar nici prea multe.

Îmi este dor de proiectele mele, de copiii mei, de familia mea. Mi-a plăcut foarte mult aventura asta. Mă duc cu capul foarte sus și sunt mândru de chestiile pe care le-am făcut pentru colegii mei și pentru mine. Sunt mândru de multe lucruri pe care le-am trăit aici la Survivor”, a spus Musty.

Musty este eliminat de la Survivor România