Kamara, declarații explozive despre ce se petrece la Survivor România 2021! ”Important e că Musty e împăcat cu el” EXCLUSIV

Nominalizat de favorutul publicului din echipa Războinicilor, Albert, cel care, la rândul său, fusese propus pentru eliminare de echipă, Musty a obținut cele mai puține voturi din partea telespectatorilor Survivor România 2021 și a părăsit competiția.

”Eu, sincer, aș mai fi vrut să stea în competiție, dar el mi-a spus, la telefon, că este mulțumit de aventura pe care a avut-o. Iar atunci tot ce pot să spun este că important e că Musty este împăcat cu el, că e mulțumit. Sunt, și o spun foarte sincer, foarte mândru de parcursul lui în emisiune, chiar dacă nu a ajuns până la final și, o spun cu convingere, plecarea lui din echipa Războinicilor va fi una care îi va costa scump. Musty era cel care aducea echilibrul în echipa lor, el era cel care îi liniștea. Sorin nu va mai fi o voce atât de puternică, iar Sorin pare să fie liderul lor, iar acum vor apărea fricțiuni în grupul lor”, ne-a spus, în exclusivitate, Kamara, fratele Războinicului Musty, cel eliminat de la Survivor România 2021.

Musty a fost eliminat din echipa Razboinicilor

În plus, ne-a spus Kamara, eliminare alui Musty a venit după ce Războinicul i-a dat o lecție celor care l-au atacat constant în competiție.

Kamara vorbește despre situația Faimoșilor

ne-a mai spus Kamara.

În altă ordine de idei, spune Kamara, Războinicii au totuși o mare șansă în fața Faimoșilor pentru că sunt, în ciuda vizibilelor antipatii, ceva mai uniți. ”La Faimoși e război. Și, sincer, situația lor e una explozivă. Elena Marin este vizată, este tot timpul atacată de cuplul Zanni-Sebastian. De fapt, aș zice eu, cred că Elena a greșit că l-a nominalizat pe Zanni, ar fi fost mai bine să îl nominalizeze pe Sebastian. Atunci, sunt eu convins, ar fi rămas și Musty în competiție, iar la ei în echipă ar fi fost mai liniște. Dar nu a gândit strategic Elena, deși pot să o înțeleg la cât a suferit, pentru că ceea ce i se întâmplă ei este foarte urât, mai ales că vine din partea unor colegi de echipă care sunt bărbați”, ne-a mai spus Kamara.

Musty a ieșit din competiția fenomen de la Kanal D, după ce a fost nominalizat de Albert Oprea.

Fratele lui Kamara, Războinicul Musty, a recunoscut faptul că se aștepta să iasă din emisiune, dar și să fie votat de către colegul său de echipă. „Mă așteptam la schimbul ăsta și la votul lui Albert. Cred că m-a votat de când am început competiția. N-am nicio frică, ador aventură asta. La un moment dat știu că se poate opri pentru fiecare dintre noi. Am făcut tot ce am putut la joc, în camp, asta e Survivor.(...) Azi dimineață cu colegii mei am terminat un proiect pe care îl aveam de la început, o plută, pentru ca aveam nevoie de mai multă hrană. Am simțit chestia asta, zilele astea aveam în cap că se va întâmpla.

Kamara il asteapta acasa pe Musty

Am emoții, dar nici prea multe. Îmi este dor de proiectele mele, de copiii mei, de familia mea. Mi-a plăcut foarte mult aventura asta. Mă duc cu capul foarte sus și sunt mândru de chestiile pe care le-am făcut pentru colegii mei și pentru mine. Sunt mândru de multe lucruri pe care le-am trăit aici la Survivor”, a spus Războinicul Musty în momentul în care a părăsit Survivor România 2021.