Elena Marin de la Survivor a ajuns la capătul răbdării din cauza proviziilor furate. Alexandra Stan, luată în colimatoriu: „Nu ți-e rușine, măi, că te vede Dumnezeu?” Se lasă cu amenințări: „S-ar putea să...”

Scandalul pe tema mâncării ia amploare în echipa Faimoșilor. În miez de noapte, Elena Marin i-a confruntat pe cei responsabili de faptul că a primit mai muține provizii decât colegii săi.

Elena Marin de la Survivor a ajuns la capătul răbdării din cauza proviziilor furate

Faimoasa s-a enervat după ce Alexandra Stan s-a lăudat că i-a oferit din porția ei de orez și ea a refuzat să accepte. Elena Marin susține că nu a primit nimic din partea acesteia, ba mai mult, cântăreața i-ar fi spus să nu mai vorbească pe acest subiect.

Alexandra Stan: Te-am rugat „ți dau orez sau nu”?

Elena: Tu nu! Mi-ai zis „de ce nu iei de la Simona”. Ai venit tu la mine și mi-ai spus „Elena, hai să-ți dau orez?”

Alexandra Stan: Nu ți-e rușine, măi frate, că te vede Dumnezeu? De două

ori te-am întrebat „vrei să-ți dau o lingură, două, că i-am pus și Roxanei”?

Elena: Măi, nu mi-ai zic nimica. Mi-ai spus să nu mai comentez și că Simona îmi dă orez.

Sebastian Chitoșcă: Tu când ai ceva în plus, la cine te duci să întrebi?

Elena: Păi nu am nimic în plus, asta-i diferența, nici măcar mâncarea care mi-a fost furată, nu e ca și cum mi se dă mie ceva în plus! Din bananele alea, din mâncarea aia, din recompensă, din tot ceea ce s-a întâmplat, mi le-am porționat eu.

Jador: Vino să îți spun ceva! Suntem flămânzi cu toții.

Elena Marin de la Survivor România, avertisment pentru Alexandra Stan

Faimoasa susține că va scoate la iveală mereu aceste derapaje din echipă

și nu este corect să primească mai puțină mâncare, ori să i se fure de cineva. După ce Alexandra Stan îi spune că nu are caracter, Elena Marin îi atrage atenția că totul are o limită și nu mai e mult până când va refula.

Elena: Nu zic nimic, nu mă interesează, nu e treaba mea, dar când vine vorba de mâncarea mea, de ce mi se cuvine, da vrau să vorbesc.

Alexandra Stan: De unde știi că erau doar trei porții, frate?

Elena: Vreau să mănânc, atâta tot!

Alexandra Stan: Ai făcut o ceartă și sincer te-am susținut de la început, de fiecare dată, chiar dacă toată echipa a avut de comentat de multe ori, înțelegi? Și am zis, lasă, mă. Dar se pare că ai un caracter, deci nu te supăra pe mine.

Elena: Vezi că, Alexandra, la un moment dat s-ar putea să se înfunde.

Alexandra Stan: Am zic, să fiu eu aia de treabă, înțelegi?

Zanni: Învață să vorbești! Învață să te faci plăcută și apoi să vorbești.

Elena: Învață să nu mai jignești, să ai bun simț și caracter.