Elena Marin este nominalizată de Faimoși la Survivor România 2021. „Îmi pare rău că dezamăgesc!” Ce mesaj le-a transmis susținătorilor

Elena Marin 20:09, iun 19, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Faimoșii au pierdut primul meci de imunitate al săptămânii și au fost nevoiți să facă nominalizări. Ștefan Ciuculescu, Sebastian Chitoșcă și Zanni au propus-o spre eliminare pe Elena Marin.

Elena Marin, la un pas de eliminare la Survivor România

În cursa pentru votul publicului a intrat Elena Marin, votată în unanimitate de către colegii săi. Faimoșii i-au reproșat coregrafei că este slabă din punct de vedere sportiv și sunt convinși că aceasta nu mai poate face față competiției.

Citeste si: Ștefan Ciuculescu de la Survivor România 2021 are o mamă celebră. Faimosul a încercat să-i calce pe urme

Dan Pavel, prezentorul Survivor România 2021

Elena Marin susține că nu renunță la visul ei de a câștiga sezonul 2 Survivor România și asigură telespectatorii că este capabilă să lupte mai departe în competiția din Dominicană. „Cred c ă mă așteptam. Îmi pare rău că dezamăgesc. Zanni a spus la un moment dat că nu am venit să lupt, dar eu asta am făcut.

Citeste si: Raluca Dumitru iese la atac! Faimoasa de la Survivor, frământată de curiozitate: ”Ștefan a pornit un război de când a intrat în competiție. De ce credeți că nu mai este alături de Elena?”

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Aș vrea să-l contrazic și să spun că am venit aici să lupt până la capăt. Mereu am spus că am venit aici singuri și plecăm singuri. Chiar dacă am o perioadă mai proastă, îmi doresc să lupt, îmi doresc să-mi revin, să ajung până la capăt și să-mi îndeplinesc visul. Publicul este cel care decide și Dumnezeu. Atâta timp cât va mai fi să stau în această competiției, voi da tot ce pot”, a spus Elena Marin după ce a fost nominalizată de Faimoși.

Elena Marin de la Faimoși

Faimoșii pierd imunitatea la Survivor România

La finalul acestei săptămâni, unul dintre Faimoși riscă să părăsească competiția Survivor România. Elena Marin a fost votată pentru că și-ar fi dezamăgit colegii în meciul de imunitate, când nu a reușit să aducă niciun punct pentru echipă.

Citeste si: TOP Survivor România 2021. Cine sunt cei mai buni concurenți din Dominicană. Elena Marin, pe primul loc la Faimoși. Ce poziție ocupă Zannidache

Ștefan Ciuculescu: Așa văd următoarea situație. Nu știu să mai vorbesc pentru a nu crea o drama în Republica Dominicană. Nu mai am cuvinte. Astăzi să mă voteze pe mine toți colegii, că dacă aș mai spune altceva, cred că o persoană ar plânge. Nu avem cum să câștigăm dacă Maria intră de patru ori și aduce patru puncte. Maria joacă singură. Și ieri și astăzi și de două luni încoace. Suferim noi, că așa trebuie, așa e legea făcută, să sufere unii pentru alții.

Faimoșii

Zanni: Eu simt o frustrare reală în echipa asta care nu are cum să nu fie. Ne împuținăm, se strânge lanțul și din punctul ăsta al competiției. Concursul e mai mult psihologic. Îl rog pe Ștefan să se abțină. Telespectatorii trebuie să vadă adevărul, cine își aduce aportul. Când spun pe bune ce se întâmplă mi se sparge în cap. Am spus de ieri că îmi văd de treaba mea, dar astăzi am încercat să o ajut și pe Elena. Realitatea să fie cea care e aici, să nu fie scuze, drame, invenții. Eu nu mai reproșez nimănui nimic. Sunt câteva persoane care nu și-au mai adus aportul. Cine se simte să ia realitatea așa cum este. Mă oftic că a luat Albert ultimul punct cu mine. Mi-e frică să mă exprim, pentru că știu că până acum totul s-a jucat psihologic.

Citeste si: Andrei, logodnicul Elenei de la Survivor, dă de pământ cu faimoșii: ”N-a mai rămas niciun bărbat în echipă”

Elena Marin: Sunt foarte dezamăgită de mine. Îmi cer scuze echipei. Am făcut-o și în timpul jocului. Îmi cer scuze pentru faptul că nu am fost în stare să aduc niciun punct. A trecut mult timp de când nu am mai adus un punct pe traseu. De obicei reușeam să înțeleg mecanismele, dar de data asta nu am nicio scuză. Îmi asum lucrul ăsta, jocul s-a pierdut din cauza mea și îmi pare rău.