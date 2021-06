Andrei, logodnicul Elenei de la Survivor, dă de pământ cu faimoșii: ”N-a mai rămas niciun bărbat în echipă”

Andrei si Elena [Sursa foto: Instagram] 23:15, iun 17, 2021 Autor: Cristina Ionela

Elena Marin a izbucnit, din nou, în lacrimi în cadrul ediției de joi seara de la Survivor România 2021! Totul s-a întâmplat după ce coechipierii ei i-au adus cuvinte grele și au spus ce cred despre atitudinea faimoasei. Sebastian, Zanni și mai nou, Ștefan, i-au reproșat Elenei, printre altele, că nu mai aduce puncte și că nu-i face față Mariei de la Războinici.

Sebastian i-a spus, la un moment dat, că Elena minte și că nu are probleme hormonale. Faimoasa, foarte tristă, susține că din cauza problemelor hormonale a luat în greutate, fapt ce ar putea s-o împiedice pe traseu să mai fie la fel de rapidă ca înainte. Concurenta se simte deranjată de cuvintele aduse de colegii ei de echipă, printre care și faptul că ar avea fire albe sau kilograme în plus.

Iubitul Elenei sare în apărarea ei, după ce a văzut-o că suferă.

Andrei a postat un mesaj dur pe internet la adresa faimoșilor care au mai rămas în competiție:

Logodnicul Elenei Marin îi ia apărarea Faimoasei

Andrei i-a luat apărerea iubitei, în cadrul emisiunii Teo Show de zilele trecute, și susținea că aceasta nu se preface în niciul fel.

Este femeie și îi este greu, pe lângă faptul că este de la începutul competiției acolo. Ba chiar mai mult, este convins de faptul că înțepăturile dintre concurenți apar în momentul în care camerele sunt închise.

” Sunt convins că atunci când nu sunt camere, sunt locuri sau momente când nu se filmează, iar concurenții știu asta. Atunci apar înțepături. În momentul în care sunt filmați: „Hai să o încurajăm”. E afectată pentru că e ironizată, imitată...așa cum am văzut mai devreme. Eu cred că Survivor îi transformă cumva în adolescenți. Ești într-o bulă și nu îți mai dai seama cum e să gândești rațional. Eu sunt extraordinar de mândru de Elena, e de 6 luni acolo și nu are răutăți”, a povestit Andrei, la Teo Show.