Elena Marin, marginalizată de Faimoși după votul nul dat lui Cătălin Moroșanu la Survivor România. „Nu am fost integrată, mi s-a spus că dacă intervin...” 

Primul consiliu de nominalizare la Survivor România a declanșat noi discuții în echipa Faimoșilor. Deși aveau o strategie pusă la punct din camp, nu toți sălbaticii au respectat-o.

Elena Marin, marginalizată de Faimoși la Survivor România

Andreea Antonescu a primit cele mai multe nominalizări din partea colegilor săi și ajunge astfel la votul publicului Survivor România. Cântăreața le-a spus în repetate rânduri coechipierilor săi să propună pentru eliminare pe cine doresc.

La rândul ei, deși la intrarea în competiția a provocat Faimoasele la o coaliție, Andreea Antonescu a votat-o pe Roxana Nemeș, în timp ce Elena Marin a dat un vot nul pentru Cătălin Moroșanu, pentru că se simte marginalizată.

„Și-au dat mâna și au vrut să fie o echipă și să fie totul ok. Eu în această discuție nu am fost integrată, am fost rugată să tac, mi s-a spus că dacă intervin se încheie discuția. Dacă l-aș fi votat pe Zanni, ar fi fost mare scandal, dar dacă l-am votat pe Moro a fost deranj și nu fost corect. I-au spus Andreei că dacă țineam cu ea, aș fi votat-o pe Nemeș”, a explicat Elena Marin decizia ei.

Cătălin Moroșanu spune că nu a fost deranjat de opțiune Faimoasei și că înțelege de ce nu a nominalizat-o pe Andreea Antonescu. Povestea cu Elena este cu totul altfel. Pe de o parte, băieții o acuză că a votat nul pentru social, dar de ce să o acuzi când toată lumea o să facă lucrul asta? Dacă votul arfi contat și ar fi schimbat dinamica jocului, așa spuneai, dar dacă săracă fată nu a vrut să-și voteze prietena. Elena și-a văzut de treaba ei, după ce a fost acuzată și pusă la colț. Nu m-am supărat că m-a votat pe mine”, a spus Faimosul.

Totuși, sunt voci în echipa Faimoșilor care dezaprobă mișcarea Elenei Marin și o acuză pe aceasta de trădare. „Acest consiliu mi s-a părut corect, că a ieșit Andreea, doar cu unele excepții, că unii nu și-au asumat să voteze din punct de vedere sportiv, cum a făcut Elena”, a spus Culiță Sterp.

„S-a votat cum trebuia pentru echipă, nu au mai fost ambiții decât din anumite părți. Unele persoane au încercat să scape basma curată, ceea ce m-a enervat. Dacă votăm corect cu toții, să votăm cu toții, nu să dăm voturi nule, că atunci înseamnă că nu ești asumat”, a completat Sebastian Chitoșcă.

Andreea Antonescu, propusă de eliminare la Survivor România

Patru Faimoși au votat-o pentru eliminare pe cea mai nouă concurentă din echipa roșie, Andreea Antonescu. Cântăreața a intrat în competiție în urmă cu o săptămână și a reușit să aducă un singur punct echipei roșii. Ea susține că nominalizarea ei nu a venit ca o surpriză, pentru că a discutat cu colegii săi în camp, care i-au spus că urmează să o propună pentru eliminare.

„Mă așteptam, pentru că unii dintre coechipieri au fost asumați, vâzând că și eu sunt o persoană asumată și prefer adevărul oricât de dureros ar fi. Am realizat că aici am găsit o echipă mult mai închegată decât își dau ei seama că formează. Nu e nici cea mai mică surpriză!”, a declarat Andreea Antonescu.