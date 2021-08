Elena Marin se confruntă cu grave probleme de sănătate: ”Există probabilitatea să mă operez”. Viața ei a luat o întorsătură drastică după Survivor România 2021

Elena Marin [Sursa foto: Instagram] 11:10, aug 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Elena Marin a fost una dintre cele mai votate și apreciate concurente de la Survivor România 2021. Fosta faimoasă a celui mai iubit show din întreaga țară a trecut prin multe greutăți de-a lungul parcursului ei în competiția, care i-a schimbat viața.

De la momentele frumoase până la problemele de sănătate, care i-au afectat până și aspectul fizic al faimoasei. Cunoscuta dansatoare s-a confruntat cu probleme hormonale pe durata emisiunii Survivor România 2021.

Citeste si: Elena Marin a dezvăluit ce s-a întâmplat între ea și logodnicul ei, înainte de a pleca la Survivor. "A fost una dintre cele mai mari palme pe care le-am putut primi"

Se pare că nici nu după ce a părăsit emisiunea, Elena nu și-a revenit, căci a anunțat că se confruntă cu probleme ceva mai grave decât și-ar fi imaginat.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

” Stiu ca am fost absenta in ultimul timp, din mediul online. Mi-ati trimis foarte multe mesaje, in care ma rugati sa pun story-uri, sa postez, sa va spun mai multe detalii despre mine. Din pacate, problemele de sanatate pe care le am sunt ceva mai grave. Exista probabilitatea sa ma operez, inca nu voi da mai multe detalii din casa pentru ca nu am luat o hotarare, o sa va spun la momentul potrivit despre ce este vorba, dar pana atunci voiam sa va multumesc, citesc zilnic mesajele de la voi si nu aveti idee cat de mult inseamna. Va multumesc, va iubesc si ma inclin in fata voastra”, a spus Elena Marin, pe contul ei de Instagram.

Elena Marin[Sursa foto: Instagram]

Ce spunea logodnicul Elenei Marin despre problemele hormonale cu care aceasta se confrunta la Survivor

Condițiile grele de la Survivor și-au pus amprenta pe Elena, pentru că faimoasa se confrunta cu diverse probleme, care-i afectau sănătatea, din punct de vedere hormonal.

Andrei, logodnicul faimoasei, s-a simțit îngrijorat pentru iubita lui, câtă vreme faimoasa era la Survivor. Acesta a povestit pentru fanatik.ro despre problemele cu care se confrunta Elena.

Citeste si: Mai multe mesaje atribuite iubitului Elenei Marin au declanșat cel mai mare scandal de după finala Survivor! Internetul a luat foc: ce scrie despre Zanni, Cosmin sau Ana?

„ Sunt chiar îngrijorat că încă nu au trecut problemele hormonale pe care le-a avut și retenția de apă pe care o are nu s-a rezolvat. E normal să fiu îngrijorat, este vorba de sănătatea ei, mi-e teamă să nu pățească ceva.

A rezistat enorm, se fac șase luni de când este plecată din România pentru Survivor. Nu cred că cineva și-a închipuit că va rezista atât, în ciuda problemelor pe care le are, cu atât mai mult cu cât competiția este mult mai dificilă pentru o fată, așa cum au recunoscut toți. Aș vrea doar să știu că este bine, nu vreau să se întoarcă înainte de vreme”, spunea Andrei.