Elena Merișoreanu, replici acide după acuzațiile aduse de Maria Dragomiroiu: „A luat bărbatul altei femei”

Cuvintele dure dintre Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu sunt abia la început! Cele două artiste de muzică populară au început să își arunce acuzații dure. Totul a început în momentul în care Maria Dragomirou s-a plâns că are o pensie mult prea mică, iar Elena Merișoreanu a răbufnit la auzul acestor declarații. Recent, Maria Dragomirou a caracterizat-o pe colega ei de breaslă în cadrul unei emisiuni televizate drept „mincinoasă, invidioasă și răutăcioasă”. Replica Elenei Merișoreanu nu a întârziat să apară.

„Maria Dragomiroiu este o solistă cunoscută, este plină de bani! Ea nu a fost angajată decât puțin timp, prin tinerețe, undeva la Scornicești, cum să aibă pensie?! Să zică merci că are și atât (n.r. 1200 lei). Dar să vii tu să te vaiți că ai pensie mică, când tu îți arăți ce bogății ai pe acasă. Vile, terenuri vândute, o casă la Vâlcea(...) Păi ea se vaită de bani?! Nu-l are pe Dumnezeu în sufletul ei. Să-i fie rușine!”, a declarat Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu a dezvăluit că Maria Dragomiroiu ar trebui să fie cea invidioasă, după ce nu a fost acceptată la Rapsodia Română. „Cum să fiu eu invidioasă pe cariera ei? Eu am 35 de ani pe cartea de muncă la Rapsodia Română, acolo unde ea a dat concurs și nu a intrat! Nu a ajuns Maria Dragomiroiu să mă facă pe mine invidioasă și mincinoasă. Eu am cântat 40 de ani, am fost laureată la Cântarea Românie! Ea când pleca și cânta pe la nunți, eu aveam spectacole prin țară”, a adăugat artista.

Scandal între Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu

Elena Merișoreanu, acuzații grave la adresa Mariei Dragomiroiu

Interpreta de muzică populară a avut cuvinte dure la adresa Mariei Dragomiroiu, cât și soțului ei, impresarul Bebe Mihnu.

Elena Merișoreanu susține că Maria Dragomiroiu l-ar fi „furat” pe actualul ei soț de la o altă femeie pe care impesarul a lăsat-o gravidă.

„Ea când s-a despărțit de primul soț a venit direct la mine cu tacâmurile de argint în geantă, că plecase de acasă. Bărbatul meu e dintr-un sat cu ea și, la un moment dat, chiar am zis s-o cunune finii noștri. Am fost la ea la nuntă. Nu am de ce să fiu invidioasă eu pe ea, că eu nu am despărțit pe nimeni. Nu am luat bărbatul uneia pe care a lăsat-o Bebe cu un copil. Bebe a fost căsătorit în Târgu Jiu. Ea nu are prieteni în folclor, numai în muzica ușoară. Ea cântă din păr, așa îi zicea lumea. Păi eu am avut păr mai mare ca al ei!”, a mai declarat Elena Merișoreanu,

