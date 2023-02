Elena Merișoreanu se recuperează după operația la picior. Artista face tot ce îi stă în putere să se întoarcă cât mai repede la cântări: „Nu pot să mă las, că nu sunt o slabă”

In articol:

În ultima perioadă, Elena Merișoreanu s-a confruntat cu o problemă de sănătate extrem de presantă, care a forțat-o să ajungă pe masa de operație.

Artista a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul piciorului cu două luni în urmă, înainte de sărbătorile de iarnă, așa că a fost nevoită să își pună cariera pe pauză pentru moment.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Elena Merișoreanu a greșit versurile la parastasul Ionelei Prodan. Ce reacție a avut Anamaria Prodan?

Citeste si: Un nou val de cutremure sâmbătă dimineața, în Gorj. INFP: "Pot apărea şi replici de intensitate mai mare"- kanald.ro

Citeste si: Prostituție și petreceri de swingeri cu VIP-uri în saloane de masaj. Cât plăteau clienții pentru serviciile sexuale- stirileprotv.ro

Elena Merișoreanu nu se lasă și face tot ce ține de ea pentru a se recupera

După operație, artistei i-a fost recomandată o perioadă mai lungă de recuperare. La scurt timp de la intervenție, aceasta s-a deplasat cu ajutorul unui cadru prin casă. De ceva timp însă, vedeta renunțat la acesta și chiar a început să iasă la plimbare, atât cât îi permite sănătatea.

Chiar dacă perioada nu este deloc ușoară iar cântăreața încă are nevoie de ajutorul unei cârje, vedeta nu se lasă și este mai mult decât determinată să urmeze recomandările doctorilor pentru a se întoarce cât mai repede la o viață normală.

„Pentru că e soare și frumos afară, mă plimb și mă simt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu poți să fii imobilizat, de mers trebuie să mergi în fiecare zi. Eu fac recuperare cu o terapeută care știe ce trebuie să facă cu mine. Fac plimbări în fiecare zi, am fost plecată prin oraș, ce-i drept, cu cârja, nu pot să mă las, că nu sunt o slabă. Stau în bucătărie, fac și mâncare, mă plimb, colegele vin tot timpul pe la mine.”, a declarat Elena Merișoreanu, la un post de televiziune.

Artista nu pierde vremea cât timp stă în casă. Aceasta a început să își pregătească repertoriul pentru spectacolele pe care le va susține începând cu venirea primăverii, când starea de sănătate îi va permite.

Citeste si: ”Eram doi perfecționiști.” Mihaela Bilic, dezvăluiri despre motivul despărțirii de Constantin Stan, soțul Andreei Berecleanu- kfetele.ro

Citeste si: Se spală sau nu de Moșii de iarnă 2023? Răspunsul clar dat de preoții! Sâmbăta Morților este o sărbătoare foarte importantă- stirilekanald.ro

Citeste si: Episod dramatic pentru actrița Cansu Dere în aeroport!- radioimpuls.ro

„Sunt bine, am terminat cu cadrul, sunt cu o singură cârjă, urc scările și sunt bine. Mai am o lună și jumătate și termin, acum pe 20 fac doi luni de la operație. Timpul a trecut repede, fiind și iarnă, frig, oricum nu mă duceam nicăieri, așa că e bine. În perioada m-am ocupat cu muzica în continuare, trebuie să aștept un producător să scot un CD, mi-am mai pus piesele la punct, trebuie să le termin. Mi-a prins foarte bine statul acasă, că am avut de lucru, noi care suntem tot plecați ne bucurăm când stăm mai aproape de familie”, a mai spus Elena Merișoreanu, conform Spynews.

Artista a fost supusă recent unei intervenții chirurgicale, așa că acum încearcă să se recupereze. [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Elena Merișoreanu nu-l va ierta niciodată pe Gheorghe Turda pentru declarațiile făcute la adresa ei! Artista, o nouă reacție la adresa lui: „Să nu uite că soțul meu l-a ajutat la greu”