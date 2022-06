Elena Udrea va fi extrădată în România! Decizia judecătorilor bulgari este definitivă!

In articol:

Vă reamintim că Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute”. Sentința Înaltei curți de Casație și Justiție a fost anunțată la începutul lunii aprilie, însă fostul ministru al Turismului plecase deja din România înainte de a-și afla sentința.

Ea a fost dată în urmărire internațională și găsită de autoritățile bulgare foarte aproape de granița cu Grecia și arestată preventiv.

Au urmat luni bune în care apropiata lui Traian Băsescu a fost dusă în fața judecătorilor pe care a încercat de fiecare dată să-i înduplece ba să o scoată din arestul preventiv, motivând că are probleme de sănătate, ba să-i aprobe cererea de azil politic în Grecia, unde închiriase o locuință pentru următorii 7 ani, iar în ultimă instanță a încercat să-i convingă să nu o extrădeze în România, aducând în discuție condițiile groaznice din închisorile de aici. Astfel că pe lângă că a încercat să obțină o pedeapsă mai blândă, ea le-a cerut judecătorilor să facă pușcărie în Bulgaria și nu în țara ei.

A ajuns, în cele din urmă, în fața magistraților de la Curtea de Apel Sofia, însă decizia extrădării a fost amânată de mai multe ori. Astăzi, 10 iunie 2022, Elena Udrea și-a aflat soarta și este cea de care se temea cel mai tare.

Fostul ministru va fi ajunge în România, aici unde își va ispăși pedeapsa de 6 ani în spatele gratiilor.

„În data de 7 aprilie atunci când s-a dat sentința în România în cazul meu, doi judecători din completul care au dat această sentință au fot chemaţi la Parchetul General şi au fost amenințați cu pușcăria dacă nu dau sentința de condamnare în dosarul Gala Bute.

În mod cert decizia împotriva mea s-a luat cu presiune. Au fost cele mai lungi două luni din viaţa mea", a spus Elena Udrea imediat după ce a aflat hotărârea judecătorilor bulgari.

Elena Udrea ar putea ajunge, din nou, la penitenciarul care i-a dat coșmaruri

Nu este pentru prima dată când apropiata lui Traian Băsescu ajunge în spatele gratiilor.

În urmă cu câțiva ani, Elena Udrea a mai avut de ispășit o pedeapsă cu închisoarea, iar pentru o bună bucată de timp a fost închisă la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou. În urmă cu câteva luni, invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Elena Udrea a povestit chinurile prin care a trecut pe perioada cât a fost închisă aici.

„Eu am trecut relativ bine peste momentul acela pentru că eram în mijlocul unei bătălii, știam cu cine mă lupt, știam cine îmi sunt adversarii, știam de ce mi se întâmplă lucrul acesta și eram acolo într-o etapă pe care o duceam în lupta aceasta cu sistemul pe care deja îl devoalasem. Deci nu am fost neapărat traumatizată pentru că aveam o miză. Ce mi se întâmpla mie avea o miză.

Mie îmi e foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă și oricând se putea întâmpla deschide ușa de la cameră și să fii văzută la toaletă de cei care vizitau celulele.

Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată odată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani înainte. Deci am serbat 18 ani de relație în același loc, în arestul central, fiind și eu acolo, și el acolo, și Alin Cocoș”, a povestit Elena Udrea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Autoritățile promit că Elena Udrea va beneficia de toate condițiile în închisoarea din România

Pe când magistrații din Bulgaria încă decideau dacă Elena Udrea va fi extrădată sau nu în România pentru a-și ispăși pedeapsa, autoritățile au promis că ea nu are de ce să se teamă de închisorile din țară, ba chiar au dat promisiuni că aceasta va avea toate condițiile pe perioada în care își va ispăși pedeapsa din dosarul „Gala Bute”.

„Ținând cont de faptul că Elena Udrea este o persoană cu vulnerabilități, având în vedere statutul, profesia și natura faptelor, va fi încarcerată individual sau cu deținute de același tip.

Dacă va face cerere, va primi din partea ANP un televizor pentru că trebuie asigurat dreptul la informare. Daca nu e satisfăcuta de televizoru primit, poate primi, in baza unei cereri, un alt televizor pe care și-l dorește.

Telefon mobil nu va primi, pentru că introducerea telefoanelor mobile în penitenciare este interzisă, fiin infracțiune, dar va beneficia de dreptul de a lua legatura cu familia, cu prietenii, prin intermediul vizitelor, convorbirilor online sau telefonului fix din camerele de deținere

Ea poate sa sustina orice, dar pot sa va asigur ca Elena Udrea va fi cazata in conditii care sa ii asigure minimum cei 4 metri pătrați, va avea apa calda și dotarile necesare. Va fi un deținut aparte ”, a explicat Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.