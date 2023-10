Elias Charalambous:„Marea problemă a fost că nu am controlat jocul”. Ce spune antrenorul celor de la FCSB după egalul cu ”U” Cluj

In articol:

FCSB i-a întâlnit în cea mai recentă etapă de campionat pe cei de la ”U” Cluj. Partida s-a terminat la egalitate, scorul fiind de 2-2. Gruparea antrenată de Elias Charalambous rămâni în continuare pe prima poziție în clasamentul din campionatul intern.

Elias Charalambous nu a fost mulțumit de felul în care jucătorii lui au tratat cum ar fi trebuit această partidă.

Citește și: Bayern Munchen poate aduce înapoi un fost campion mondial! Jerome Boateng se antrenează cu bavarezii

Ce a declarat Elias Charalambous după meci

Mai exact, conform Digi Sport, antrenorul celor de la FCSB, a spus că:„Nu a fost rezultatul pe care l-am vrut. V-am spus că va fi greu. În prima repriză nu am fost cum trebuia. Marea problemă a fost că nu am controlat jocul. Le-am lăsat spații mari. În repriza secundă am încercat să reparăm greșelile, dar nu am avut control”.

Citeste si: De la ce a pornit incendiul la nunta din Irak, unde peste 100 de invitați au murit: A avut loc „din cauza unei neglijenţe grave”. Ce arată ancheta- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cine este Bogdan Macra, supranumit ”capul mafiei gunoaielor”? Firma din Oradea pe care o conduce, cel mai mare jucător pe piața deșeurilor din vestul țării- stirilekanald.ro

De asemenea, conform sursei menționate anterior, tehnicianul celor de la FCSB a mai menționat și că posesia nu a fost atât de mare pe cât ar fi trebuit ca să înregistreze un succes în această partidă.

”U” Cluj a egalat de două ori

Meciul a început foarte bine pentru FCSB, Joyskim Dawa marcând primul gol încă din minutul 8. De altfel, această reușită a fost prima pentru jucătorul camerunez în această stagiune de campionat.

Totuși, Dan Nistor a reușit să restabilească egalitatea în minutul 26. Cel care a oferit assist-ul de la prima reușită a clujenilor a fost Alexandru Chipciu.

Joyskim Dawa [Sursa foto: Instagram @dawajoyskim]

Totuși, gruparea antrenată de Elias Charalambous a intrat la vestiare cu avantaj. Adrian Șut a marcat în minutul 39. Bogdan Mitrea a înscsris în minutul 88, ”U” Cluj egalând pentru a doua oară în acest meci.

În acest moment, conform informațiilor de pe Sofascore, FCSB este în continuare pe primul loc, cu 26 de puncte. Diferența dintre gruparea lui Elias Charalambous și CFR Cluj este de patru puncte, dar elevii lui Andrea Mandorlini au cu un meci mai puțin. Podiumul este completat de către Universitatea Craiova, formație care are 21 de puncte în acest moment.

Citește și: Luka Modric este dorit la o echipă din MLS! Ce club îl vrea pe fotbalistul celor de la Real Madrid

”U” Cluj este pe locul 11 în acest moment, cu 12 puncte. Ardelenii au două victorii, 6 rezultate de egalitate și trei înfrângeri până acum.