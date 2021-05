Eliminare bombă la Survivor România. Irisha părăsește competiția din Dominicană. „Îmi pare rău că plec acasă!”

In articol:

Eliminare surpriză la Survivor România. În cursa pentru votul publicului au intrat în această săptămână Irisha și Elena Marin, propusă de Zanni, de la Faimoși și Sorin Pușcașu, nominalizat de Albert Oprea, și Bogdan Urucu, votat de Marius Crăciun, din echipa Războinicilor.

Irisha de la Faimoși este eliminată de la Survivor România

Dintre cei patru concurenți, Irisha a acumulat cele mai puține voturi și este eliminată din competiție.

Deși este unul dintre cei mai noi concurenți de la Survivor și a fost pentru prima oară nominalizat spre eliminare, Bogdan Urucu a primit mai multe voturi decât Irisha de la Faimoși.

Cântăreața regretă că a ieșit din competiție, pentru că, spune ea, ar mai fi avut multe lucruri de demonstrat. Ea spune că Survivor România a fost cea mai frumoasă experiență din viața sa, pentru că și-a depășit multe limite.

„Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rau, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, a spus Irisha.

Irisha, eliminată de la Survivor România în urma unei strategii

Faimoasa a fost nominalizată din punct de vedere social, pentru că avea disensiuni cu unii colegi, deși aducea puncte valoroase echipei roșii. Irisha a declarat că cei care care votat-o au făcut-o strategic, pentru că în urmă cu ceva timp criteriile de vot erau legate de partea sportivă.

„Am zis că acum două săptămâni se nominaliza sportiv, acum se nominalizează pe social dintr-odată. Acum o săptămână au început băieții, Sebi și Zanni, Ralucuța, Ralucuța, nu știu ce conturi reglează ei și nu mă interesează. Faptul că nu sunt de acord cu ei sau nu halesc glumele lor de clasa 8-a îi face pe ei să creadă că am ceva cu ei. Nu, nu am nimic personal cu ei.

Asta e, m-au votat. Cel mai important e că nu e pe criterii sportiv, acolo e bine. Nu ne înțelegem verbal, asta e partea a doua. M-am așteptat, nu sunt șocată, încep să mă obișnuiesc, e a doua oară și sper să mă salveze publicului. Dacă mă salvează o să le fiu recunoscătoare, dacă plec, o să mă uit din exterior de acasă și o să le zic, fraierilor, că m-ați votat, acum nu mai are cine să aducă puncte, în spirit de glumă”, declara Irisha.