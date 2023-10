Eliminare Chefi la cuțite 4 octombrie 2023. Un concurent cu experiență în bucătărie a fost eliminat

In articol:

Eliminare Chefi la cuțite 4 octombrie 2023. Chef Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent cu experiență. Echipa turcoaz este în pericol.

Ediția din data de 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cuțite a fost plină de surprize, atât pentru cei de acasă, cât și pentru concurenți. Fiecare echipa a trebuit să gătească folosind anumite ingrediente, iar acest lucru i-a pus în dificultate.

La finalul probei, cei care au primit cele mai multe farfurii au fost concurenții lui Chef Florin Dumitrescu. Astfel, celelalte două echipe au intrat din nou la duel.

Fiecare concurent a trebuit să adauge în preparatul său un ingredient dat de către o persoană din echipa adversă. Aceștia au primit: brânză de burduf, frișcă lichidă, orez expandat, chipsuri cu smântână și mărar, unt de arahide, năut la conservă, iaurt de cocos, fulgi de ovăz, șampanie și pomelo.

În această seară, cei trei chefi au fost impresionați de farfuriile concurenților și au oferit note mari.

Dacă până acum au fost eliminați concurenți cu o notă de 5, de această dată, cel care a plecat acasă a primit 8 puncte.

Concurentul eliminat în ediția din 4 octombrie 2023 este Răzvan Mincă, din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu.

„Este un moment foarte greu pentru mine, pentru că nu-mi doream să plec acasă. Îmi doream să rămân cât mai mult timp posibil. Am lacrimi în ochi pentru că știu că pot mai mult, dar mi-am ales preparatul greșit. E o greșeală a mea. Când m-am întors în bucătărie am avut lacrimi, am legat o prietenie”, a mărturisit Răzvan.

Eliminare Chefi la cuțite 4 octombrie 2023 [Sursa foto: Instagram Răzvan Mincă]

Cine este Răzvan Mincă de la Chefi la cuțite 2023

Răzvan Mincă are 38 de ani și locuiește în București. Concurentul de la Chefi la cuțite deține un restaurant cu specific mexican în Capitală, din 2019. Este pasionat de bucătărie și a venit la preselecții pentru a demonstra că are șanse mari pentr marele premiu.

La preselecții. Răzvan Mincă a pregătit un taco, cu greieri și guacamole, după o rețetă originală din Mexic.

Chefii au fost impresionați și au apreciat gustul pe care l-au descoperit, oferindu-i 3 cuțite.

După jurizare, fericit că a trecut mai departe, Răzvan a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, chiar în fața chefilor.

„În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea. Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât in fata chefilor”, a mărturisit acesta.

Răzvan Mincă s-a descurcat foarte bine la probele eliminatorii din bootcamp, astfel că Chef Cătălin Scărlătescu a decis să îi ofere un loc în echipa sa. Din nefericire, a fost eliminat în ediția din 4 octombrie.

Concurenții rămași în echipa lu Chef Cătălin Scărlătescu, în sezonul 12 de la Chefi la cuțite sunt:

Alex Mihoc – cuţitul de aur,

Raluca Hulubei,

Nadd Hu,

Cosmin Berki.

Surse: paginademedia.ro, a1.ro