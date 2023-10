In articol:

Eliminare Chefi la cuțite, 3 octombrie 2023. Chef Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent. Află acum cine a părăsit competiția.

Eliminare Chefi la cuțite, 3 octombrie 2023

Ediția din data de 3 octombrie, a emisiunii Chefi la cuțite a venit la ăachet cu surprize mari din partea concurenților. S-a gătit, s-a țipat și s-a jurizat, iar la final, un concurent a plecat acasă, după ce farfuria sa a obținut doar 5 puncte.

Concurenții care au intrat la duel trebuiau să pregătească o farfurie care se potrivește la o masă, cu bere. Concurenții care au obținut 15 punte au fost Valentin Timofte, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea, Horia Manea și Janni Alexandridis, cuțitul de aur al lui Chef Florin Dumitrescu.

Cel care a obținut cel mai mic punctaj în ediția din această seară a fost Fabian Soare. Concurentul din echipa lui Chef Cătălin Dumitrescu a primit nota 5 și a părăsit Chefi la cuțite.

La aflarea veștii, Fabian a fost total nemulțumit, deoarece avea încredere în preparatul său, chiar dacă inițial a avut două farfurii, pe care le-a combinat.

„Sunt extrem de dezamăgit, pentru că nu mă așteptam niciodată să am eu 5... Chiar mă așteptam la 10 sau mai mult astăzi. Că nu am încercat să fac ceva nou pe lumea asta. Fac ceva ce am făcut săptămânal.”, a mărturisit Fabian.

Citește și: Cine este Cosmin Berki, de la Chefi la Cuțite, sezonul 12? Concurentul face parte din echipa turcoaz a chefului Cătălin Scărlătescu

Eliminare Chefi la cuțite, 3 octombrie 2023 [Sursa foto: Instagram Fabian Soare]

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Cine este Fabian Soare de la Chefi la Cuțite

Fabian Soare are 25 de ani și este din Mogoșoaia. A venit la preselecții însoțit de iubita și de mama lui, cu speranța că va câștiga premiul cel mare, din sezonul 12.

Deși este pasionat de gătit, încă de la 13 ani, acesta este producător de film. A mers la Londra să studieze actoria, dar nu a fost foarte încântat de experiență.

Sătul de preparatele de la fast-food, aduse de mama sa, acesta a început să caute diferite rețete pe internet, pentru a învăța să gătească.

„Sunt din Mogoșoaia, am 25 de ani. Eu sunt producător de film. Pe lângă film, plăcerea mea mare este ca la final de zi să merg și să gătesc acasă, orice. Gătitul a început datorită mamei, îmi aducea mereu de la fast-food. Ca și copil îți place la început, dar după câteva luni nu mai vrei. La 13 ani am căutat cum să fac o omletă. Am început să mă uit de plăcere la cooking show-uri, în loc de seriale.”, a povestit Fabian.

Concurentul a povestit că a început să gătească zilnic din facultate. Și-a dorit să câștige premiul cel mare în acest sezon, pentru a deschide un restaurant.

În preselecții, Fabian a dezvăluit faptul că ar vrea la Chef Sorin Bontea în echipă, deoarece seamănă foarte mult cu tatăl său.

„Eu voiam să fiu actor inițial și m-am dus în Londra, unde este viața bună și frumoasă... Unde e străinătate, unde nu e ca în România... La prima oră din acea facultate i-am văzut pe toți ceilalți cu scaunele în cap că așa le au zis profesorii să facă un exercițiu de actorie. Am zis că am ajuns la nebuni.

Am zis că eu nu am ce căuta aici, nu mi-a plăcut, am văzut cum stă treaba și m-am schimbat eu repede cumva. M-am dus la decan și i-am zis că vreau să fac filme. Nu prea îmi place actoria asta a voastră. În capul meu credeam că voi învăța să fac filme fizic. Trei luni am stat. Ți se ia rău de tot după trei luni de așa ceva”, a povestit Fabian Soare.

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Noul vaccin împotriva COVID-19. Detalii și explicații de la specialiști: "Noul vaccin vine ca un update și în mod logic el trebuie folosit pentru ce avem acum"- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

Concurentul a primit două cuțite, astfel a ajuns în bootcamp. Se pare că s-a descurcat destul de mine la cele două probe eliminatorii, astfel că Chef Scărlătescu i-a oferit un loc în echipa sa.

Citește și: Cine este Nadd Hu, de la Chefi la Cuțite, sezonul 12 Concurenta face parte din echipa turcoaz a chefului Cătălin Scărlătescu

Program Kanal D

În timpul difuzării emisiunii Chefi la cuțite, telespectatorii pot urmări la Kanal D serialul turcesc „Melek”, cunoscut și sub numele original „Benim Adım Melek”, în fiecare luni și marți, de la ora 20:00.

De asemenea, cel de-al doilea sezon al emisiunii „Tu urmezi!” a început pe data de 10 septembrie, la 20:00, game show-ul urmând să fie difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00.

Emisiunea „Jocul cuvintelor”, prezentat de Dan Negru, a revenit în data de 30 august 2023 cu un nou sezon plin de divertisment, noroc, dar și cultură generală. Quiz-show-ul poate fi urmărit de miercuri până vineri de la ora 22:30.

Sursa: a1.ro