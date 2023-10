Eliminare Chefi la cuțite 9 octombrie 2023. Iată cine este concurentul salvat de Chef Cătălin Scărlătescu

In articol:

Eliminare Chefi la cuțite 9 octombrie 2023. Află cine este concurentul salvat de Chef Cătălin Scărlătescu, după ce a obținut cel mai mic punctaj pentru preparatul său.

Eliminare Chefi la cuțite 9 octombrie 2023

În ediția de pe 9 octombrie, emisiunea Chefi la cuțite 2023 a avut o surpriză pentru telespectatori. Echipa lui Chef Sorin Bontea a primit cele mai multe voturi în această seară, astfel că celelalte două au intrat din nou la duel.

Cel mai mic punctaj din această ediție a fost 6, pentru un preparat cu rață. Concurentul care a trebuit să plece acasă este Alexandru Bunea, din Echipa magenta.

Este a doua oară când obține cel mai mic punctaj și se află în această situație. În ediția trecută, Chef Dumitrescu a folosit o amuletă pentru a-l salva de la eliminare.

Se pare că norocul este de partea lui și de această dată, deoarece Chef Cătălin Scărlătescu i-a oferit o nouă șansă.

A folosit o amultetă care îi permite să salveze un concurent eliminat. În final, Alexandru Bunea a rămas în echipa Turcoaz.

„Nu am luat niciodată în calcul că show-ul ăsta s-ar putea cumva să mă aducă în situația în care poate chiar o să plâng. E ireal ce se întâmplă. Sunt fericit că rămân în continuare în concurs.

În seara asta probabil că o să mă îmbăt de fericire și de tot ce se întâmplă, că n-ai cum, asta e o experiență unică, nu cred că o să mai trăiesc așa ceva vreodată” , a mărturisit Alexandru Bunea.

Eliminare Chefi la cuțite 9 octombrie 2023 [Sursa foto: Instagram Alexandru Bunea]

Cine este Alexandru Bunea, concurentul salvat de Chef Cătălin Scărlătescu

Alexandru Bunea locuiește în București și are 34 de ani. Este sportiv de performanță, campion național la powerlifting și antrenor de fitness.

În plus, este bucătar de aproximativ 14 ani, iar în prezent lucrează la o cantină care se ocupă și de evenimente private. Concurentul a povestit că la un moment dat a fost foarte gras, iar apoi a slăbit foarte mult.

Acest lucru l-a motivat să adopte un stil de viață sănătos.

Deși acum este foarte atent la felul în care arată și pune accent pe sănătate, Alexandru Bunea a avut și momente grele în viață, după ce părinții săi au divorțat

„Când aveam 14 ani, părinții mei au divorțat, iar eu am început să nu mai frecventez școala. Am renunțat la școală. Aveam niște anturaje dubioase și până să fiu arestat pentru trafic de droguri nu am realizat cu adevărat că o luasem pe o pantă greșită. Am scăpat cu o suspendare, dar acela a fost momentul în care m-am hotărât să-mi schimb viața”, a povestit Alexandru Bunea.

Concurentul a primit trei cuțite în preselecții, iar în bootcamp a reușit să treacă peste probele eliminatorii. Chef Florin Dumitrescu a simțit că are potențial de bucătar și i-a oferit un loc în echipa sa.

Surse: a1.ro, paginademedia.ro