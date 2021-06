Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Cătălin Scărlătescu a pierdut încă o concurentă

In articol:

Al treisprezecelea duel din sezonul 9 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzat la data de 1 iunie 2021, i-a adus lui Cătălin Scărlătescu ghinion, asta după ce a mai pierdut un concurent pentru a treia oară consecutiv.

Unul dintre concurenţii săi a obţinut cel mai slab punctaj la duel şi a fost eliminat. Irina Fodor a anunţat că concurentul care părăseşte competiţia este Nicoleta Pop.

Concurenta care a făcut senzație în audiții a obținut cele mai puține puncte și a fost eliminată de la Chefi la cuțite, în ediția din 1 iunie 2021.

Chefi la cuţite, battle-ul din 1 Iunie 2021

Battle-ul din 1 iunie le-a dat emoţii celor din echipa mov şi albastru pentru că cel care le-a dictat ingredientul cu care să gătească a fost Chef Bontea, liderul echipei verzi.

Sorin Bontea a decis ca echipa mov să folosească conopida la sufle, iar echipa albastră să gătească cu dovlecel. Echipa verde a făcut un sufle cu spanac.

Cei trei chefi au încercat să se încurce unul pe altul şi au folosit amulete.

Ba chiar, chef Bontea a gătit pentru echipa lui chef Dumitrescu, după ce acesta a folosit o amuletă.

Cei care au degustat farfuriile cu sufle ale celor trei echipe au fost hocheiştii, care au decis ca echipa albastră să fie cea câştigătoare.

Echipa verde şi echipa mov a intrat la duel, iar în urma duelului, Cătălin Scărlătescu a mai pierdut un concurent.

Cine este Nicoleta Pop, concurenta eliminată de la Chefi la cuțite 2021

Nicoleta Pop s-a căsătorit de tânără, la vârsta de 18 ani, însă relația nu a funcționat și a divorțat un an mai târziu. După despărțirea de soțul ei, ea a plecat în Italia la mama sa pentru 4 ani, unde a cunoscut un argentinian care avea să-i devină iubit. Acesta a luat-o cu el în Bali, însă nici de această dată relația nu a fost de durată, iar blondina s-a întors acasă.

Dacă pe plan sentimental nu a avut mult noroc, pe parte profesională Nicoleta Pop și-a îndeplinit un vis uriaș. Ea a obținut un job de stewardesă pentru armată, în Emiratele Arabe Unite, și a profesat timp de 9 ani, în perioada 2007-2016.

„Pentru armată n-ar fi posibil undeva în lumea asta să fac ce am făcut acolo. Dar ei au legile lor proprii și nu îi deranjează nimeni cu nimic, puteau să angajeze civili. Așa puteam zbura într-o bază militară, aveam program de birou. Am fost recomandată de un bun prieten și m-a întrebat dacă aș fi interesată și am zis că este o oportunitate pe care nu aș fi putut să o refuz”, povestea Nicoleta Pop, în audițiile Chefi la cuțite.

În prezent, concurenta este antreprenor și deține un atelier de broderie computerizată, care a funcționat bine în perioada pandemiei, mai ales pentru producerea măștilor de protecție.