Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 9. Cătălin Scărlătescu a pierdut un concurent

Cătălin Scărlătescu rămâne fără Mirela Negoiţă, concurenta pe care a luat-o din echipa albastră, în cel de-al cincilea duel din sezonul 9.

Battle-ul din 16 mai 2021, care s-a dat între echipa mov, verde şi albastră, le-a adus degustătorilor pe masă, reţete de steak. Sorin Bontea şi echipa verde au ales să facă o rețetă de mușchi de vită cu piure și un pachețel umplut după rețeta Victorinei Matveev, în timp ce echipa albastră a lui Florin Dumitrescu a pregătit un ribeye steak cu piure de trufe. Echipa mov a lui Cătălin Scărlătescu a mizat pe niște cotlete de berbecuț, servite cu patru feluri de piure și sos delicios.

Florin Dumitrescu a câştigat battle-ul, iar echipele verde şi mov au intrat la duel.

În urma duelului, Irina Fodor a anunţat-o pe Mirela Negoiță că părăseşte competiţia.

Florin Dumitrescu a salvat-o pe Mirela Negoiţă, folosind o amuletă

După ce Mirela Negoiţă a fost eliminată din echipa mov, Florin Dumitrescu a oprit timpul în loc şi a folosit o amuletă, care spune că poate readuce în competiţie un concurent eliminat. Astfel, Mirela Negoiţă a revenit în echipa albastră alături de foştii săi colegi.

„Mirela, ți-am promis că pleci de la albastră. Momentan pleci de la mov. Hai acasă, hai”, a spus Florin Dumitrescu, care a folosit o amuletă ca s-o salveze pe Mirela Negoiță.

Cătălin Scărlătescu s-a emoţionat, după gestul făcut de liderul echipei albastre.

„Dumitrescule, m-ai făcut să plâng! E prima data când mă mișcă. Nu mă gândeam că poate să ia o întorsătură așa jocul ăsta”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, juratul care nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a dat în plâns.

"La echipa verde, momentan e secetă"

Echipa verde, adică echipa lui Sorin Bontea, nu a câştigat până în prezent niciun battle. Concurenţii lui chef Bontea au intrat de fiecare dată la duel.

După revenirea Mirelei Negoiţă în echipa lui Florin Dumitrescu, cheful a postat un mesaj pe reţelele de socializare, în care şi-a făcut evidenţa duelurilor câştigate.

"Indiferent care sunt costurile, promisiunea se ține! @mirelanegoita mă bucur că te-ai întors acasă.

P. S. Nu judecati prea aspru reactia celor din echipa mea, ei se gandeau ca poate are vreun concurent din echipa adversa o zi proasta si putem imbunatati echipa

Pentru #lamafina echipa albastră a fost o zi superba, am castigat un battle, am reintregit echipa, tabla de sah arata bine, momentan. Iar statistica nu e chiar atat de rea, echipa mov 3 victorii si un egal cu noi, echipa albastră o victorie azi si egalul cu echipa mov iar la echipa verde, momentan e seceta!

Noapte buna!", a scris Florin Dumitrescu pe reţelele de socilizare.