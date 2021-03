Eliminare neașteptată la Survivor România 2021. Romina părăsește competiția: "Dacă el așa a decis"

In articol:

Sorin, Romina, Sebastian și Andreea Antonescu sunt cei patru nominalizați de la Survivor România de duminică, 14 martie. Cea care a acumulat cele mai puține voturi și părăsește competiția Survivor este Romina.

"Părăsește Survivor România Romina", a anunțat Daniel Pavel.

" Nu mă surprinde, mă așteptam să fiu nominalizată, dacă așa a decis colegul meu (n.r.: Andrei)", a declarat Romina.

Romina de la Survivor Romania[Sursa foto: Captură KANAL D]

Romina, nominalizată de Andrei

Cel de-al doilea clasat la votul publicului din echipa Războinicilor este Andrei. Războinicul a făcut și el o nominalizare surprinzătoare!

" Pentru că în echipa Războinicilor nu mai există nominalizat. Albert, concurentul de pe primul loc, va face o nominalizare. La fel se întâmplă și cu concurentul de pe locul doi. Vă reamintesc, e vorba de câte doi concurenți din fiecare echipă, care intră în consiliul de eliminare. Al doilea clasat din echipa Războinicilor este Andrei", a precizat Daniel Pavel de la Războinici.

Andrei le-a mulțumit tuturor pentru încrederea acordată, bucurându-se extrem de mult după ce a ieșit pe locul doi la votul publicului." Vreau să le mulțumesc oamenilor de acasa. Nu mă așteptam să ies pe locul doi, mă bucur. Sunt trist că trebuie să nominalizez pe cineva. Sper că am reușit să-mi fac familia mai mândră decât este.", a spus Andrei.

Andrei o nominalizează spre eliminare pe Romina." Atunci când am intrat în concurs am spus că voi vota pe criterii sportive. În prezent nu am pe cine să votez, toți sunt buni. Am avut puțin timp să mă decid și sper din suflet să nu iasa. Motivul este că majoritatea punctelor aduse au fost aduse cu verigile slabe de la Faimoși. Acea persoană este Romina", este nominalizarea lui Andrei.