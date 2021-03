Zanni dă vina pe Andreea Antonescu pentru eșecul Faimoșilor. „Pierdem pentru că o avem în echipă! E o piedică!” Cum se apără cântăreața

In articol:

Faimoșii se află în fața unui nou consiliu de nominalizare, după ce au pierdut meciul de imunitate în fața Răboinicilor. Zanni, Sebastian Chitoșcă și Culiță Sterp o învinovățesc pe Andreea Antonescu pentru înfrângerea echipei roșii.

Zanni dă vina pe Andreea Antonescu pentru eșecul Faimoșilor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Zanni dă vina pe Andreea Antonescu pentru eșecul Faimoșilor

În cel de-al doilea meci pentru imunitate al săptămânii la Survivor România, Andreea Antonescu a intrat pe traseu de trei ori. Faimoasa nu a reușit să aducă niciun punct echipei sale, iar sălbaticii au pierdut cu scorul de 10-7.

Citeste si: Cătălin Moroșanu a fost lăsat fără 50.000 de euro de un Războinic de la Survivor! Faimosul n-a suflat o vorbă despre asta! ”Dumnezeu le așază după...”

Zanni susține că vedeta reprezintă o piedică pentru Faimoși, iar cât timp va fi în competiție o să tragă echipa în jos. Mai mult, concurentul a precizat că primul meci de imunitate a fost câștigat de sălbatici pentru că Andreea Antonescu nu a putut juca din motive medicale.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

„Am reușit să dăm verigile slabe afară din competiție, oamenii care chiar ne țineau în loc. Aveam câteva persoane care erau ancore și nu ne pornea barca. Pierdem în continuare și o să pierdem pentru că o avem pe Andreea la noi în echipă. Când nu jucat în primul meci pentru imunitate am câștigat.

Citeste si: Cine este Maria Hîngu de la Survivor România. Concurenta vrea să câștige Marele Premiu

Survivor nu e doar despre sport, dar în primul rând este despre sport, atunci mâncăm. Tensiunea trebuie să fie între Războinici și Faimoși, dar pentru că pierdem știm de ce tensiunea e la noi în echipă. Șansele erau de 50% dacă ea nu juca. Suntem conștienți că noi avem o piedică, urmează brunch, masaj și vrem și noi.

Vrem și noi la o comunicare și de-aia punem în balanță, vrem să câștigăm imunitatea pentru toți sau e doar pentru câțiva din echipa asta? Mă ususca să știu că pierdem cele mai importante jocuri”, a spus Zanni, la consiliul de nominalizare.

Cum răspunde Andreea Antonescu acuzațiilor lui Zanni

Andreea Antonescu susține că nu a venit la Survivor România pentru că este o sportivă bună și că a ajuns în Dominicană datorită notorietății sale. Cântăreața spune că problemele medicale pe care le-a avut dintotdeauna nu i-au permis să facă sport la un nivel ridicat.

„Mi-am asumat din start lucrul aceasta, nu am venit în acest reality show bazându-mă pe partea sportivă. Am o notorietate în țară, de-asta am ajuns la Faimoși, nu bazată pe partea sportivă. Publicul mă știe de 20 de ani, am demonstrat ce aveam de demonstrat.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă de la Survivor România are o soție superbă! Cum arată femeia care i-a furat mințile în urmă cu șapte ani FOTO

Pe partea sportivă, din cauza unor probleme medicale, nu a fost niciodată dezvoltată la mine. Provocările pe care le trăiesc aici sunt niște episoade pe care nu le-am mai trăit. Nu partea sportivă m-a determinat să accept această participare la Survivor”, a spus Andreea Antonescu.