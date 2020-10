Ella și Jador au avut o poveste de iubire impresionantă în perioada în care ambii se aflau în casa Puterea dragostei, dar care a devenit toxică odată cu numeroasele certuri și scandaluri în care au fost implicați din pricina sentimentelor care îi lega.

Ella a recunoscut ce a fost între ea și Jador

De-a lungul sezonului doi al emisiunii, cei doi și-au aruncat cuvinte dure, ba chiar s-au acuzat de infidelitate, iar de acolo până la scandal au mai fost doar câțiva pași. Acum, la mai bine de un an de când cei doi s-au cunoscut în competiția dragostei, Ella a recunoscut că între ea și Jador a existat o conexiune, ceva special.

Bruneta a mărturisit că regretă că oamenii de acasă nu au reușit să vadă și să înțeleagă dragostea care a legat-o de Jador și peste care nu a trecut ușor. Cu toate astea, în momentul de față, Ella susține că artistul este parte din trecutul ei, un trecut pe care nu îl va uita prea ușor cu siguranță. (Ella, declarații emoționante despre relația cu Jador! „Adevărul este că a existat o conexiune mare între mine și el”)

„Adevărul este că a existat o conexiune mare între mine și el, o chimie. Chiar au fost momente frumoase și pline de iubire. Chiar îmi pare rău că oamenii nu au văzut momentele astea. Oricum a fost, a trecut, mergem cu Dumnezeu înainte”, a povestit Ella în exclusivitate pentru Wwowbiz.ro.

Ce spune bruneta despre o colaborare muzicală cu Jador?

În direct la Totul despre Puterea dragostei, Ella a fost întrebată cu cine ar face o colaborare muzicală. Iar când a venit vorba de Jador, bruneta a dat un răspuns surprinzător. Deși ar dori să cânte alături de el, aceasta susține că nu ajunge la nivelul lui ca artist, iar asta pentru că Jador nu ar cânta cu o fată care nu are o carieră muzicală.

„Cu cei mai buni, cu cel mai bun. Cu Tzanca Uraganu m-am cunoscut. L-am salutat, am fost să o iau pe Manuela de la un clip. Nu mă văd cântăreață. O piesă cu Jador? Jador este un cântăreț, el nu și-ar pune niciodată imaginea cu o fată care nu cântă. El numai cu cântăreți are colaborări. El are o voce foarte frumoasă”, a declarat Ella, în exclusivitate la Totul despre Puterea dragostei cu Cornelia Ionescu.