Ella de la Puterea dragostei se numără printre cele mai iubite concurente din show, din ambele sezoane! Firea ei emotivă, modul de a se comporta cu oamenii, frunmusețea și trăirile pe care le-a avut în competiția amoroasă din Turcia pentru Jador au făcut ca publicul să o voteze de nenumărate ori drept favorita săptămânii.

Pe de altă parte, dincolo de farmecul ei, Ella are și o poveste de viață impresionantă!Mama ei nu vede încă din adolescență, iar tatăl ei, adeptul unei religii mai stricte, a crescut-o cu duritate.

”Mama mea a rămas oarbă de la 14 ani din cauza unui abces făcut la o măsea care avea să ajungă la creier. S-a intervenit chirurgical atunci la nivel cerebral, i s-au făcut nu mai puțin de patru operații pe creier, dar, din nefericire, fără rezultat! Trei dintre intervenți au fost OK, dar medicii au considerat că mai este necesară încă una, fiindcă mai existau urme de infecție în zona capului. Aceasta avea să fie însă un eșec, întrucât la operație, i-au fost atinși nervii optici și atunci mama și-a pierdut definitiv vederea”, a vorbit Ella de la Puterea dragostei despre femeia care i-a dat viață, în premieră, pentru WOWbiz.ro, anul trecut.

”Am suferit mult, probabil de aceea, m-am deschis așa mult în fața bărbaților și am suferit, pentru că eu am nu am simțit dragostea de tată. A fost mai greu din pricina religiei (n.r. penticostală), am fost percepută mai diferit, în sensul că eu nu aveam voie să port pantaloni sau colanți și primeam bătăi dacă o făceam. Apoi, am ajuns la adolescență și aș fi dorit să discut problemele specifice vârstei, dar eu în loc de un sfat, primeam o palmă! Poate și acesta a fost motivul ca, la un moment dat, să mă decid să plec de acasă. Aveam 16 ani și multe semne ale violenței tatălui meu pe spate. Nu mai suportam”, a mai povestit Ella de la Puterea dcragostei la vremea respectivă pentru WOWbiz.ro.

Ella de la Puterea dragostei a renunțat la religia ei! ”Felul meu de a vedea lucrurile, de a mă comporta nu mai coincid cu principiile acelei biserici”

Toate aceste etape din viața ei au determinat-o, în timp, pe brunetă să ia decizii majore. Una dintre ele este aceea că Ella de la Puterea dragostei a renunțat la religia ei. ”Orice s-a întâmplat în viața mea până acum, nu contează, îmi iubesc părinții mai mult decât orice pe lumea asta, ei mi-au dat viață și îi respect. Au fost poate divergențe, dar suntem oameni maturi și trecem peste tot, atunci când la mijloc există sentimente. Totuși, eu am făcut un lucru care mă rupe de trecut, pe care puțini îl știu. Am renunțat la religia mea, nu mai sunt pocăită. Felul meu de a vedea lucrurile, de a mă comporta nu mai coincid cu principiile acelei biserici. Nu aș avea voie să apar la TV, să mă îmbrac mai sumar, să vorbesc despre un băiat în public, așa cum am făcut cu Jador. Este strictețea mai mare. Însă, eu îl am pe Dumnezeu în suflet, nu contează că nu mă mai duc duminica la pastor, am credința mea, seriozitatea și bunătatea față de aproapele meu. Este tot ce contează”, a spus Ella, într-un material pentru WOWbiz.ro