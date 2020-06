In articol:

Momente șocate în această săptămână la Puterea Dragostei. Atacată de concurenții din casă cu Jador, până la limita suportabilului, Ellla a mai avut parte de o nouă lovitură. Manelistul a intrat în emisiune, prin intermediul skype-ului, și a început să facă o serie de acuzații, prin care să îi strice imaginea fostei sale iubite.

Jador a dat tot din casă și a spus clar că a stat cu Ella de la Puterea dragostei în București, dar comportamentul ei l-ar fi determinat să nu o mai dorească.

Jador a acuzat-o pe Ella de la Puterea Dragostei. ”Nu a fost sinceră cu mine”

”Dacă simțeam ceva mai mult, probabil eram împreună acum. N-a fost să fie. Dacă te credeam atât sinceră cu mine, jur că erai cu mine. Nu te-am simțit nici măcar atât”, i-a aruncat în față cântărețul, apoi, după ce a mai spus o serie de grozăvii despre Ella,a vrut să îi dea și lovitura de grație prin acuze în fața colegilor. ”Știți de ce am făcut treaba asta? Din frustrare că a plecat, jur. Bă, dar n-o mai vreau. O femeie care pleacă de lângă mine n-o mai vreau în viața mea niciodată”, a spus Jador.

Ella de la Puterea Dragostei îl pune din nou la punct pe Jador! ”Vreau să se termine”

Cuvintele cântărețului aveau să o doară teribil pe brunetă, motiv pentru ea de a nu lăsa lucrurile așa. În premieră pentru WOWbiz.ro, Ella de la Puterea dragostei a spus tot ce simte în aceste momente după două luni și mai bine de la despărțirea definitivă de el.

”Da. El este frustrat că am plecat de acasă, dar eu nu pot să accept comportamentul lui dual. Nu pot să trec cu vederea faptul se așează cu nonșalanță lângă o fată, fără să aibă vreun scrupul, când eu sunt acolo și văd lucrurile astea. Dacă tot vrei să faci ceva, păi, fă-o fără să știe nimeni. Dacă sunt iubită si respectată, eu nu plec niciodată de undeva, dar în cazul lui Jador nu am simțit că încearcă măcar să mă facă să mă simt așa cum îmi doresc”, a declarat concurenta de la Puterea dragostei pentru WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, ea i-a spus clar ”la revedere”, semn că nu își mai dorește nimic cu artistul care, acum, face furori cu piesele lui. Ella de la Puterea dragostei îl pune din nou la punct pe Jador. ”Vreau să se termine! Relația nu a mers, asta e, nu trebuie dată vina pe ”x” sau ”y”. Ce a fost a fost, sper să rămână măcar un pic de respect. Ce m-a deranjat...și vă spun sincer, aceasta este și durereea mea mare, este faptul că nu recunoaște ce face și nu își asumă tot ce face prin spate în fața mea, nu în fața oamenilor, a mea...repet!!! La final, din respect pentru tot ce a fost între noi, îi doresc fericire ăi succes în toate”, a conchis bruneta pentru WOWbiz.ro

Dragostea dintre Ella de la Puterea dragostei și Jador, una cu năbădăi

Încă de la început între Ella de la Puterea dragostei și Jador a existat o legătură dificilă, cu suișuri și coborâșuri, pe care nimeni nu le-a înțeles. Astfel că, deși au existat multe momente frumoase între ei în show, până la urmă, mândria a primat, mai mereu, în fața iubirii.

”Se potrivesc perfect! Ella este femeia ideală pentru Jador! Nu există altă persoană care să îi fi atras atenția bărbatului în casă. Este clar că la mijloc sunt sentimente și până la urmă, ambii vor ajunge la concluzia că dragostea primează și nicidecum orgoliul fără sens, dus la extreme”, au dezvăluit prietenii celor doi.

Din păcate, în emisiune, cei doi nu au ajuns la un consens, dimpotrivă, manelistul, după ce a spus despre Ella că o place mult pentru că este ”deosebită, foarte frumoasă, sensibilă și decentă”, a bătut în retragere, mai mult, a spus clar că nu își dorește o legătură amoroasă cu bruneta, întrucât nu poate avea deloc încredere în ea. ”Atunci când trec anii, sufletele şi caracterele sunt cele care rămân şi care contează într-o relaţie de durată, aşa cum visez eu să am. Nu spun că ea nu are un caracter frumos, doar că nu este compatibil cu al meu”, a vorbit clar concurentul de la Puterea dragostei.