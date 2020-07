In articol:

Așa s-a petrecut și de curând, atunci când Ella de la ”Puterea Dragostei” și Bogdan Mocanu au dat nas în nas în Centrul Vechi al Bucureștiului. Și, chiar dacă cei doi au fost doar politicoși unul cu celălalt, Andra Voloș, fosta iubită a concurentului, a explodat.

Citeste si: IMAGINI ÎN PREMIERĂ din platoul PUTEREA DRAGOSTEI! AICI va avea loc FINALA PUTEREA DRAGOSTEI SEZONUL 2 VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Bogdan Mocanu, accident grav în stațiunea Mamaia! Fostul concurent Puterea Dragostei este rănit, iar mașina lui este făcută praf

Citeste si: Primele imagini cu Ella, după întâlnirea secretă cu Bogdan Mocanu! Andra a răbufnit: ”Nu mai vreau să aud de această telenovelă!”

Ella de la Puterea Dragostei s-a întâlnit într-una dintre serile trecute cu Bogdan Mocanu, în Centrul Vechi al Capitalei. Cei doi au stat puțin de vorbă, iar fanii i-au fotografiat și-au publicat pozele cu ei doi. Andra le-a văzut și după cum spune ea, a fost picătura care a umplut paharul. ”Eu i-am zis Ellei ce-am avut de zis pentru că eu mai de mai mult timp aveam ceva cu ea. Eu am avut si-n emisiune ceva. Acum dacă e să mă văd cu ea, îi spun eu ei. În schimb între mine si Bogdan nu a fost doar chestia cu Ella”, a spus vulcanica Andra Volos.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că, public, Andra Volos a încercat să fie amabilă, în privat, jură sursele noastre, discuția a fost departe de a fi amabilă. Mai exact, susțin sursele noastre, mesajele vocale ale Andrei către Ella de la ”Puterea Dragostei” au fost departe de a fi unele ”împăciuitoare”, iar referirile la violența fizică nu au lipsit. ”Poate îți rup năsucul acela frumos”, a fost una dintre amenințările primite de Ella de la Andra Volos care, printre altele, a precizat că nu va face scandal pentru Bogdan Mocanu de la ”Puterea Dragostei”, ”pentru că nu merită”, ci doar pentru că i se pare că bruneta nu ar fi fost suficient de cuminte. Și, mai mult, Andra i-ar fi sugerat Ellei că nu ea va pune în practică evenimentele violente, ci are amici care s-ar putea ocupa de ea.

”Să nu mă faci să vin acasă... (...) Te cumințesc eu”, i-a mai transmis Andra Volos finalistei Ella de la ”Puterea Dragostei” precizându-i că, oricum, nu s-a despărțit din cauza ei de Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, părăsit de Andra Volos, din nou! Ella de la ”Puterea Dragostei” a fost de vină?

Bogdan Mocanu de la ”Puterea Dragostei” a ținut să clarifice situația și a explicat cum s-a întâlnit cu Ella de la Puterea Dragostei. ”Aseară, am ieșit cu un prieten, și-am fost în Centrul Vechi și când să plecăm am văzut-o pe Ella în spate. A venit Ella, ne-am salutat, ea a rămas cu prietenii ei, eu cu ai mei. Nu am mers nici 10 secunde în același rând. În spate erau niște copii care făcuseră poze cu mine și cu Ella. Am plecat și oamenii ne-au făcut poze din spate. Ella, super simțită, când am ajuns acasă mi-a zis: vezi că, vorbește cu Andra și spune-i că ne-am întâlnit, în caz că apar poze. Am ajuns acasă, am văzute poze etichetate, ca mai apoi să mă trezesc că Andra mă blochează din nou. N-am crezut că există așa ceva”, a povestit Bogdan Mocanu despre întâlnirea cu Ella de la ”Puterea Dragostei”, cea care a provocat furia vulcaniei Andra Volos.