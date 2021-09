Ella, fosta concurentă de la Puterea dragostei, se confruntă cu probleme?! Motivul pentru care a slăbit considerabil: „Ultima perioadă din viața mea...”

In articol:

Ella Tina, fosta concurentă de la Puterea dragostei, a primit în ultima perioadă o avalanșă de mesaje referitoare la dieta pe care o ține. Se pare că internauții au observat că tânăra a slăbit considerabil și vor să știe care este secretul ei. Pentru că a vrut să le răspundă tuturor, fosta iubită a lui Jador a mărturisit totul în ultimele InstaStory-uri.

Se pare că nu este vorba despre niciun regim alimentar, ci despre cu totul și cu totul altceva.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei le-a mărtuirisit fanilor că actuala ei siluetă nu se datorează vreunui regim, ci mai degrabă stresului. Se pare că Ella nu traversează cea mai liniștită perioadă din viața ei, iar lucrul acesta se vede chiar pe corpul ei. În decursul ultimelor săptămâni, aceasta a slăbit considerabil și spune că încearcă să facă tot ce-i stă în putință pentru a pune la loc câteva kilograme, căci nu este deloc mulțumită de cum arată la momentul actual.

„Am văzut că mă tot întrebați cum de am reușit să slăbesc, dacă am ținut o dietă sau ceva de genul. Nu, chiar sincer nu. Probabil prea mult stres și ultima perioadă din viața mea a ajutat foarte mult să fiu așa. Nu sunt mândră, am slăbit prea mult și nu-mi place. Eu sincer acum iau vitamine să pot mânca, să am poftă de mâncare ca să mai pun puțin pe mine pentru că nu-mi place să fiu atât de slabă”, a declarat Ella pe rețelele de socializare.

Ella, despre planurile ambițioase de viitor alături de partenerul de viață

Fosta concurentă de la Puterea dragostei a dat de înțeles că totul este numai lapte și miere în actuala ei relație cu bărbatul miseterios în brațele căruia a găsit fericirea.

Ella pare destul de sigură de care vor fi pașii ei în viitor. Fosta iubită a lui Jador are de gând să-și întemeieze o familie cu noul ei iubit.

„El are totul. Nu am crezut niciodată că găsești pe cineva care să te completeze complet, dar am găsit. Suntem de trei luni și ceva împreună, trăim intens pentru că suntem în fiecare zi împreună. Nu locuim împreună, încă, dar ne înțelegm foarte bine. Trăim totul spontan. Am sentimente sincere și pe el îl văd un om foarte sincer, dar se poate întâmpla orice.

Viața nu constă în cadouri, lucrurile se pot face împreună, dar cred că cel mai important este ce simți când ești lângă omul acela, el îmi oferă liniștea aia necesară. Vreau să-l păstrez secret cât pot, nu pot să spun cum îl cheamă. Pot da doar o inițială: M.

Da, îl văd (nr. viitor soț). Îmi doresc copii, îmi plac, vreau opt fetițe, am văzut la mătușile mele cât e de frumos. Visez la patru blonde și patru brunete plus că mama vrea nepoței. Dacă e să se întâmple, se întâmplă, dar eu îmi doresc să fac totul pas cu pas: logodnă, nuntă și apoi copii”, a declarat Ella în urmă cu ceva timp la o emisiune TV.