Ella Tina, surprinsă în brațele unui bărbat misterios! Fosta lui Jador și-a refăcut viața, după moartea mamei sale?

Ella Tina și-a luat fanii prin surprindere după ce a postat în mediul online o fotografie în care apare alături de un bărbat, lăsând fanilor săi impresia că este vorba mai mult decât un prieten. Bruneta se simte pe deplin pregătită să se pună la casa ei și să-și întemeieze o familie, însă, până acum, nu a reușit să găsească bărbatul care să o îi pună inelul pe deget.

Recent, însă, Ella Tina s-a afișat pe Instagram în brațele unui bărbat misterios, în timp ce se aflau în club. Fanii nu au avut ocazia cine este norocosul alături de care fosta iubită a lui Jador s-a fotografiat, pentru că a ales să decupeze imaginea. Cert este că, după felul în care se țin îmbrățișați, relația dintre eu este una foarte apropiată. Tânăra a preferat să ascundă identitatea bărbatului de această dată.

Ella, declarații emoționante despre ultimele clipe petrecute alături de mama sa

Ella Tina a trecut prin cea mai mare dramă a vieții sale în momentul în care mama sa a plecat din această lume, în urmă cu doar câteva luni. Vestea a venit fulgerător, luând-o pe tânără prin surprindere. În cadrul unei emisiuni, cu durere în suflet, a vorbit despre ultima zi în care și-a văzut mama în viață, femeia decedând la o zi distanță de ziua sa de naștere.

Ella se aștepta ca cea care a adus-o pe lume să mai reziste încă cel puțin 2-3 luni, știind că decesul este inevitabil.

„Cu o zi înainte de a muri, am fost la ea, am fost la medic, a fost ziua ei, așa că nu m-am așteptat să se ducă de pe-o zi pe alta. Credeam că totuși își va reveni. Mă așteptam să mai reziste cel puțin 2-3 luni, deși cumva toată suferința m-a pregătit pentru momentul ăsta. Uite că am ajuns acasă undeva la ora 1 și am avut o durere că mi-am lăsat mama bolnavă.Trebuia să termin niște treburi și a trebuit să mă întorc în București că altfel nu o lăsam. Mi-am dat seama că e din ce în ce mai rău. Eu întotdeauna încercam să vorbesc cu medicul, dar voiam să fiu și aici în București ca să reușesc să o întrețin și să o ajut pentru că eu am fost unicul susținător”, a declarat Ella.