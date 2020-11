Elon Musk dă frâu liber conspirațiilor, după ce și-a făcut 4 teste Covid în aceeași zi. „Se întâmplă ceva extrem de dubios”

Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, cunoscut pentru atitudinea sceptică față de pandemia de coronavirus, a făcut patru teste Covid în aceeași zi, iar rezultatele au fost contradictorii. Astfel, două dintre ele au ieșit pozitive, iar celelalte două negative.

Afaceristul nu și-a ascuns nedumerirea cu privire la rezultatele testelor și spune că a experimentat simptomele unei răceli obișnuite. „Se întâmplă ceva extrem de dubios. Am fost testat pentru COVID de patru ori astăzi. Două teste au ieşit negative, două au fost pozitive. Acelaşi dispozitiv, acelaşi test, aceeaşi asistentă medicală. Teste rapide atigen de la BD”, a scris Musk pe Twitter.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.