Elvis Pian apare într-o fotografie cu Doinița Oancea! Cum a ajuns actrița să se pozeze cu fratele lui Emi Pian! Dezvăluiri exclusive

Elvis Pian și Doinița Oancea apar împreună într-o fotografie postată la loc de cinste pe contul de socializare al cunoscutului interlop. Elvis este singurul frate rmas în libertate, după ce Emi a fost ucis iar Ciprian și Grațian au fost arestați în același dosar.

Ce au în comun Doinița Oancea și Elvis Pian?

In articol:

Cum a ajuns o actriță cunoscută de telenovele să se pozeze cu unul din liderii clanului Duduianu și care este legătura dintre cei doi? Ei bine, singura legătură pe care o au Elvis și Doinița este că fac parte din aceeași minoritate. ”M-am simțit disprețuită pentru că sunt țigancă”, mărturisea Doinița Oancea în vreme cu câțiva ani.

Doinița Oancea e cunoscută pentru apariția ei în telenovele

Conform unor surse apropiate Doniței Oancea, artista nici măcar nu știa de existența acestei fotografii. ”Doinița nu-și mai aduce aminte când și unde a făcut poza. Probabil că este mai veche, de pe vremea când juca în telenovele și când era rugată în fiecare zi de fani să se pozeze cu ei. Ea nu a refuzat niciodată pe nimeni, sigur așa s-a întâmplat și acum. Probail că domnul respectiv s-a nimerit să fie la același eveniment și i-a solicitat o fotografie cu ea, pe care apoi a postat-o”, a declarat un apropiat al Doiniței Oancea.

Elvis Pian este un nume de temut în lumea interlopă, iar în urmă cu câțiva ani a fost tăiat la gât de o grupare rivală, la Ploiești. Cu toate acestea, Elvis Pian a negat că ar avea vreo legătură cu lumea interlopă.

Elvis Pian neagă că ar fi interlop! ”Noi ne ocupăm cu mașini”

”Îmi e frică și de stat și de oameni, mi-e frică să mai apar, să mai vorbesc. Toți avem un destin și când e să ne fie greu, ne este. Totodată evităm cât putem de mult. Dacă facem vreo infracțiune, plătim, puteți vedea cu ce ne-am ocupat. Bunicii noștri au fost cu demolările, au avut bani, iar noi ne ocupăm cu mașini.

Elvis ian e prieten și cu Adrian Minune

Am auzit și noi că au fost niște mesaje de amenințare, dar nu pot să confirm. Și eu am avut un conflict cu nașul fiului lui Napi. Noi nu suntem invidioși, noi nu cerem taxp de protecție, noi am fost invidați. Noi avem alți prieteni, din altă lume, suntem mai cizelați, mai școliți, noi umblăm mai mult cu români, cum zicem noi, țiganii. Mai mult în oraș, noi nu prea stăteam cu țiganii”, a declarat Elvis Pian într-u iinterviu realizat de Adriana Bahmuțeanu, după moartea lui Emi Pian.