Ema Karter, abuzată verbal de tatăl vitreg! Vedeta a povestit totul cu ochii în lacrimi: "Pe mama a bătut-o în fața mea"

In articol:

Miruna Milu este o fată ce a copilărit la țară, într-un sat izolat, o fată care a cunoscut de mică ce înseamnă lipsurile materiale. A locuit o bună perioadă cu mama și bunica, la țară, iar mai apoi a placat la București pentru a studia.

Ema Karter a avut un tată vitreg abuziv

A fost șefă de grupă, învăța cel mai bine din clasă, însă viața avea să o poarte pe alte drumuri. Din cauza lipsei banilor, Miruna Milu a ales să facă videochat. Așa a ajuns să fie cunoscută de publicul larg, însă sub denumirea de Ema Karter, numele ei de scenă. Tânăra nu s-a oprit, însă aici, a continuat apoi pe only fans, cunoscuta rețea pentru adulți, acolo unde își duce meseria, spune ea, la nivel de artă.

Ema Karter este acum un cunoscut personaj în showbiz-ul românesc, dar puțini îi știu povestea cu adevărat. Invitată la emisiunea În Oglindă, vedeta a povestit detalii înfiorătoare din copilărie, despre tatăl său vitreg care o abuza verbal.

"Mama nu a vorbit cu mine când a hotărât să își refacă viața. Pur și simplu mi-a spus că a cunoscut pe cineva și l-a adus în casă. Nu am condamnat-o, oricum nu înțelegeam prea multe, eram un copil. Luam lucrurile ca atare, atunci când ea a început relația aveam 7 ani. Eu cu el mă ignoram. Nu mă plăcea deloc. La început era ok, în primul an. După ce a murit bunica mea, el avea trei băieți, iar unul a murit chiar în fața lui, l-a lovit o mașină, iar din momentul acela omul ăla s-a schimbat. A început să bea foarte mult, în fiecare seară era beat, vorbea foarte urât cu mine. Îmi spunea că o să fiu o curvă cum e mama. Eu aveam 8 ani...că sunt o proastă, că nu o să fac nimic. Niciodată nu s-a atins de mine, de niciun fir de păr, dar de mama da.", a declarat Ema Karter.

Citeste si: Theo Rose, prima reacție după ce iubitul ei a mărturisit că nu vrea să o ia de soție: ”Nu vreau să-l sperii”- kanald.ro

Citeste si: Un clip în care un bărbat a aflat sexul copilului său, vizionat de peste 39 de milioane de ori. Gesturile viitorului tătic- stirileprotv.ro

Ema Karter, amintiri oribile despre bătaia primită de mama ei

Ema Karter a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre episodul cu bătaia mamei sale. Și-a adus aminte ce simțea și cum a salvat-o pe cea care i-a dat viață din mâinile fostului ei iubit.

"Pe mama a bătut-o chiar în fața mea. Îmi aduc aminte tot...s-au certat, el era mereu băut. Eram în cameră, aveam o masă, ea a luat geanta să îi facă bagajul să plece, s-au despărțit și el nu a vrut. În momentul ăla i-a dat un pumn, eu m-am speriat, am început să țip, am fugit din casă, el a continuat să o bată și eu o auzeam pe mama cum efectiv țipa. Am căutat un telefon, am căutat semnal, pentru că acolo nu aveam și am sunat-o de urgență pe verișoara mea să vină că mama își ia bătaie. Nu știam ce se întâmplă, dar auzeam țipete. A venit verișoara mea, a luat-o pe mama, țin minte că nu putea să își sucească gâtul, deci a bătut-o foarte rău și după s-au despărțit și asta a fost tot. Eu eram foarte speriată și atunci l-am judecat și îl uram, dar cu timpul, când am crescut, am înțeles că el a avut o traumă din cauza a ce a pățit copilul lui.", a povestit Ema Karter, la În Oglindă.

Citeste si: „O să încerc să nu plâng.” Gina Pistol a spus adio televiziunii. Motivul pentru care a luat această decizie- kfetele.ro

Citeste si: O tânără de 22 de ani și-a ucis „cea mai bună prietenă” după ce un fals milionar i-a promis 9 milioane de dolari- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Am fost dezamăgită!” Irina Nicolae rupe tăcerea și tranșează scandalul cu fostele sale colege. Artista a recunoscut de ce a părăsit trupa A.S.I.A- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!