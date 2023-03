Ema Karter nu l-a iertat nici acum pe Yamato Zaharia! Blondina face dezvăluiri despre episoadele de infidelitate ale fostului ei iubit: "Când eram cu el plângeam în fiecare săptămână"

In articol:

Miruna Milu este o fată ce a copilărit la țară, într-un sat izolat, o fată care a cunoscut de mică ce înseamnă lipsurile materiale. A locuit o bună perioadă cu mama și bunica, la țară, iar mai apoi a placat la București pentru a studia.

Ema Karter, dezvăluiri despre relația cu Yamato Zaharia

A fost șefă de grupă, învăța cel mai bine din clasă, însă viața avea să o poarte pe alte drumuri. Din cauza lipsei banilor, Miruna Milu a ales să facă videochat. Așa a ajuns să fie cunoscută de publicul larg, însă sub denumirea de Ema Karter, numele ei de scenă. Tânăra nu s-a oprit, însă aici, a continuat apoi pe only fans, cunoscuta rețea pentru adulți, acolo unde își duce meseria, spune ea, la nivel de artă.

Cu toții știu că Ema Karter și Yamato Zaharia au format un cuplu, iar acum blondina lovește din nou. Invitată la emisiunea Detectorul de minciuni, Ema Karter a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă despre fosta ei relație. Se pare că era înșelată la ordinea zilei și a suferit mult din cauza aceasta.

"Am plâns de multe ori. Ultima oară am plâns acum un an și jumătate. Plâng rar, dar bine. Plâng vreo săptămână, după îmi trece. Nu mă închid în casă pentru un bărbat niciodată. Plâng, sunt supărată, 3, 4, 5 zile, o săptămână și după îmi trece. Când sunt supărată nu am chef de nimic. Am plâns după fostul meu iubit. Mă înșela și plângeam. Atunci când eram cu el plângeam cam în fiecare săptămână, că îl prindeam. Yamato Zaharia e fostul meu iubit. Când eram împreună mă înșela mereu. Eu îl prindeam, plângeam, îl iertam. Îmi spunea că nu o să mai facă, după aia iar îl prindeam și tot așa. Când i-am prins telefonul, m-am speriat. Relația noastră a durat patru ani. Au fost și momente frumoase.", a declarat Ema Karter.

Ema Karter nu vrea să renunțe la videochat

Ema Karter a spus-o clar! Nu vrea să renunțe la jobul ei controversat, nici pentru cel mai frumos bărbat din lume. Preferă confortul financiar de care se bucură din plin.

"N-aș renunța niciodată la ce fac acum pentru iubire. Iubesc prea mult ce fac acum, nu aș renunța, pentru că pot să fiu lăsată de bărbatul respectiv și după ce fac? Rămân fără job, doar pentru iubire? Prefer banii, să am un job. Dacă îmbătrânești, cine te mai cheamă? După intru în categoria milf.", a precizat Ema Karter, la Detectorul de minciuni.

