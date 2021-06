Emilia Ghinescu a programat nunta după relația de 10 ani cu Sebastian Albăstroiu. Când va face cântăreața de muzică populară pasul cel mare

Emilia Ghinescu [Sursa foto: Instagram] 14:35, iun 10, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Emilia Ghinescu și iubitul ei, Sebastian Albăstroiu au împlinit, pe 9 iunie, 10 ani de relație, deși apropiații erau convinși că vor rezista unul lângă celălalt nici 2 săptămâni. Cu ocazia acestei zile, artista i-a făcut o declarație de iubire iubitului printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

Emilia Ghinescu și Sebastian Albăstroiu au programat nunta

Emilia Ghinescu, în vârstă de 43 de ani, a mărturisit că povestea de dragoste cu actualul iubit decurge foarte bine și este hotărâtă să facă marele pas din nou. Cântăreața de muzică populară și Sebi Albăstroiu nu au făcut până acum pasul cel mare, nici măcar cununia civillă, dar la un deceniu de relație s-au decis că este momentul potrivit pentru acest lucru.

Invitată la „Exclusiv VIP”, artista a spus că marele eveniment va avea loc anul acesta și a dezvăluit cine vor fi nași.

„Noi nu avem nici cununia civilă. Nu știe nimeni asta. M-a cerut de 2 ori, am două inele și îl aștept pe al treilea . În toamna, prin octombrie, vom face cununia, vrem să nu fie foarte cald afară. Noi nu facem nuntă foarte mare, cu mulți invitați. Am mai fost mireasă și știu cum e.

Ne dorim o petrecere restrânsă, cu rudele și familia. Petrecerea va fi undeva la Sinaia sau la mare. Aș vrea un garden party. Să nu aud muzică, să nu aud bubuială. Nu vreau să fie sarmale la nuntă, ci să avem un bufet suedez. Eu iubesc peștele, fructele de mare.

Cred însă că la mare avem și locația, nașii noștri au un hotel acolo. Nașii vor fi Nicoleta și Ioan Niculae. Am rezonat cu ei și ei cu noi și suntem lângă dânșii de atâția ani. Și la bine, și la rău. Nu o să am o rochie de prințesă, că am 43 de ani. Nu mai pare potrivită”, a dezvăluit Emilia Ghinescu în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu.

Emilia Ghinescu și Sebastian Albăstroiu, relație de 10 ani

Emilia Ghinescu și Sebastian Albăstroiu sunt împreună din anul 2011, când încă, artista, era căsătorită cu George Turcu, cu care are doi copii, și amanta afaceristului, Cătălin Spătaru.

La începutul relației, apropriaților erau convinși că cei doi nu vor rezista împreună, mai ales că Sebastian este mai tânăr decât ea. Dar au reușit să le demonstreze celor din jur că diferența de vârstă nu contează și după 10 ani trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Momentul special a fost marcat printr-o declarație frumoasă din partea artistei pentru bărbatul care i-a devenit partener și căruia i-a dăruit o fețită în 2016.

„ 10 ani… mulți nu ne-au dat nici două săptămâni… și au trecut 10 ani! La mulți ani, sufletul meu! Până la sfârșit”, a fost mesajul artistei postat pe contul ei de Instagram.