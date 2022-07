Emilia Ghinescu are un trup de invidiat la 43 de ani! Ce face artista pentru a se menține la 49 de kilograme

In articol:

La cei 43 de ani ai săi, Emilia Ghinescu are un trup de invidiat. Este una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară de la noi și se poate mândri cu un corp tras prin inel. Artista depune eforturi pentru a arăta atât de bine.

Are un program bine stabilit și nu se dezice de la regulile culinare. Iată ce face Emilia Ghinescu pentru a se păstra într-o formă de invidiat.

Emilia Ghinescu poate da clasă multor domnișoare de 20 de ani prin felul în care arată. Este mamă, însă acest lucru nu o împiedică să aibă grijă de felul în care arată. Este foarte responsabilă atunci când vine vorba de sport și alimentație.

Citeste si: Emilia Ghinescu și-a schimbat meseria. Cu ce se va ocupa îndrăgita cântăreață de muzică populară

Ce face Emilia Ghinescu pentru a avea un trup de invidiat

Emilia Ghinescu are foarte mare grijă de felul în care arată. În prezent are 49 de kilograme, însă a avut perioade în care a avut 54 sau chiar 58 de kilograme.

Citeste si: Un rechin a fost văzut în apele Mării Negre, la Costinești! Românul care făcea scufundări a relatat experiența- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„În primul rând vreau să spun că eu mereu am avut grijă de mine, nu acum, în ultimul timp. Acum m-am apucat de sală și am slăbit, am mai slăbit. Dar grasă nu am fost niciodată. Adică nu am depășit 58 de kilograme. Când m-am apucat de slăbit aveam 58 de kilograme, dar întotdeauna am avut grijă de felul în care arăt!”, a declarat artista, conform click.ro.

Citeste si: Emilia Ghinescu catre sotul ei: "Tu nu ai niciun drept asupra mea"

Emilia Ghinescu are formele definite și e ușor ca cineva să-și dea seama că merge regulat la sală. Alimentația este foarte importantă în tot acest proces, însă, chiar dacă pune mare accent pe fizic, artista se mai răsfață din când în când cu ceva dulce.

„Cine se uită la mine își dă seama că merg la sală că se văd mușchii foarte definiți. Sportul, o dietă echilibrată, asta contează foarte mult, să mănânc ceea ce trebuie. Nu spun că nu mă mai răsfăț și eu cu un dulce, dar dulcele ăla pe care îl iau este ori o plăcintă cu mere, ceva light, nu ceva cu foarte multe creme, să fie foarte consistent", a mai spus ea.