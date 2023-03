Emily Burghelea a ajuns la capătul puterilor. Ce decizie a luat blondina: „Mă simt copleșită”

In articol:

Emily Burghelea se poate considera o mamă model. Blondina este o femeie eroină, reușind să aibă grijă atât de cei doi copii ai săi și de familie, cât și de carieră și viața personală. Cu toate acestea, fosta asistentă TV are momente în care se simte copleșită și obosită.

Emily Burghelea, la un pas să cedeze

Iată la ce decizie a ajuns partenera de viață a lui Andrei.

Emily Burghelea și Andrei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Din rodul iubirii lor au rezultat doi copii minunați, Amedea și Damian. Cei doi au reușit să își întemeieze o familie frumoasă și iau în serios rolul de părinți.

Cu toate acestea, Emily Burghela și soțul său, Andrei, au ajuns să resimtă oboseala și epuizarea, motiv pentru care au luat o decizie radicală:

„ Dimineața, la noi totul este pe grabă. Vreau să face cumva să fim mai organizați, să avem mai mult timp ”, a explicat Emily Burghelea pe pagina sa de Instagram.

Citeste si: Vești bune pentru români! Salariul minim a crescut cu 17,6% faţă de anul precedent! Ce spun rapoartele- kanald.ro

Citeste si: Motivul din spatele crimei urmată de sinucidere din Alba Iulia. De ce și-ar fi omorât un tată copilul de numai un an- stirileprotv.ro

Citește și: Emily Burghelea și soțul ei, în culmea disperării. Fiica lor s-a încuiat în mașină și a rămas blocată. Au fost nevoiți să spargă parbrizul: "Panică totală, Amedea are cheia în mână"

Citește și: Gabriela Cristea și Tavi Clonda, panică totală la locul de joacă, după ce și-au pierdut fiica cea mică! Cum s-a terminat totul: „Copilul mic nu știm unde e, nu-l găsesc”

Vedeta s-a gândit să realizeze un program bine stabilit, astfel încât să poată avea timp suficient pentru a-și îndeplini responsabilitățile părintești:

„ Sarcinile sunt împărțite destul de bine dimineața, eu fac ce ține de casă, Andrei face ce ține de în afara casei. Dar chiar și cu sarcinile delegate, tot suntem mereu pe fugă. Cred că ne trebuie un program bine stabilit!

Până acum am funcționat fără un program bine stabilit, bebelușii nu au o oră fixă pentru parc, nu au o oră fixă pentru baie, nu au o oră fixă pentru somn, dar ar trebui! Poate am reuși so ne odihnim mai bine cu un program... Mă gândesc.

Înainte să nasc, când lucram și aveam acolo un program fix parcă îmi era mai bine, depindeam de ceva. Acum... Nu depind de nimic și totuși am atâtea de făcut cu cei mici, încât uneori mă simt copleșită. Mă gândesc că un program fix ne-ar ajuta să fim mai eficienți și ne-ar da o stare de liniște mentală”, a mai spus Emily Burghelea pe rețelele de socializare.