Emily Burghelea a dezvăluit cum a aflat că e însărcinată din nou!: „Vestea ne-a bucurat și ne-a uimit”. A rămas gravidă cu Damian când nici nu se aștepta

Emily Burghelea se bucură de success atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Fosta concurentă „Bravo, ai sti!” are doar 24 de ani și are un soț minunat și doi copii superbi.

Emily Burghelea, mamă la puterea a doua

Blondina a povestit cum a rămas însărcinată cu al doilea copil și cum a decurs nașterea.

Emily Burghelea își trăiește visul din copilărie. Din totdeauna, ea și-a dorit să fie mama și să aibă o familie frumoasă, lucruri care s-au și întâmplat. Emily a povestit pentru Viva.ro că a fost binecuvântată să aibă pereche, fată și băiat, și a avut două sarcini extrem de ușoare și frumoase. La cea de-a doua sarcină, vedeta a recunoscut că nici măcar nu a simțit că este însărcinată. Emily și soțul ei își doreau să aibă și al doilea copil, iar Dumnezeu i-a binecuvântat atunci când a fost momentul perfect.

„Vestea ne-a bucurat și ne-a uimit în același timp, pentru că ne doream enorm un al doilea copil, însă, după câteva luni în care am încercat să facem asta, ne-am lăsat păgubași și l-am rugat pe Dumnezeu să ne trimită bucuria când consideră El. Tot Dumnezeu ne-a trimis-o și pe Amedea! Întâmplarea face că, imediat după ce eu și soțul meu am hotărât de comun acord că ne dorim să facem pasul cel mare, imediat după ce ne-am luat de mâini, ne-am privit și, zâmbind, ne-am spus că ne dorim un copil împreună, la interval de două săptămâni am rămas însărcinată. A fost minune de la Dumnezeu, iar Andrei a visat că va fi fetiță, a visat-o creață și spune că fetița din vis seamănă leit cu Amedea! Dumnezeu le croșetează pe toate exact așa cum trebuie…”, a spus Emily.

Soțul lui Emily Burghelea a asistat la nașterea fiului lor

Emily Burghelea a povestit că sarcinile au fost diferite, chiar și nașterile au fost două experiențe opuse. La primul copil, momentul nașterii a fost mai greu, în schimb la al doilea, vedeta deja avea experiență. Soțul lui Emily a fost alături de ea când l-a adus pe lume pe băiețelul lor.

„Se spune că fiecare sarcină este diferită, se spune că fiecare copil este diferit și așa și este! Același corp, aceiași părinți, aceleași gene, dar, cu toate acestea, am avut parte de două experiențe total diferite! Chiar și nașterea în sine a fost extrem de diferită, chiar dacă i-am născut pe ambii copii natural, primul travaliu a durat 24 de ore și a fost extrem de intens, pe când cel de-al doilea a durat mult mai puțin și a fost mai ușor, probabil aveam și experiență, știam la ce să mă aștept, cert este că lucrurile s-au întâmplat mult mai repede, atât de repede, încât tati era să piardă marele moment.

Da, la nașterea lui Damian a asistat și Andrei, soțul meu, care a trăit fiecare clipă la intensitate maximă! Și-ar fi dorit să asiste și la nașterea Amedeei, însă am prins un moment destul de delicat atunci, pandemie de Covid fiind, nu a avut voie să participe la naștere. Copiii nu doar că ne-au adus multe provocări, ne-au scos din zona de confort, ne-au făcut să ne depășim limitele ne-au făcut să evoluam, să fim mai buni în tot ceea ce facem, copiii noștri ne-au făcut să înflorim, ne-au arătat că maiputem puțin, chiar și atunci când noi credeam că nu mai putem deloc…”, a adăugat Emily Burghelea.