Emily Burghelea a dezvăluit secretul soțului său: ”Prima întâlnire a fost extrem de emoționantă pentru că...”

Emily Burghelea a fost prima fată pe care iubitul său a prezentat-o familiei.

Emily Burghelea, recent măritată cu iubitul ei misterios, a dezvăluit secretul soțului său pe rețelele de socializare. Fosta asistentă TV nu s-a putut abține și le-a povestit internauților cât de specială a făcut-o să se simtă soțul său.

Emily Burghelea alaturi de sotul misterios[Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea a dezvăluit secretul soțului său

Vedeta ar fi vrut să plece la Constanța de sărbători,

însă planurile i-au fost date peste cap de caerantinarea orașului. Însă Emily a găsit o soluție ca să meargă în vizită la socrii, ea și soțul său au făcut un test rapid pentru coronavirus

”Constanța este în carantină, nu am putut să merg acasă de Crăciun, însă după ce ne-am făcut teste rapide, am mers la parinții iubitului meu. Mă înțeleg atât de bine cu mama soacră! De tata socru nici nu mai zic, face yoga și mănâncă doar mâncare sănătoasă. Sunt foarte cool amândoi! M-au primit în familie cu brațele deschise. Acum mă simt ca acasă la ei, dar prima întâlnire a fost extrem de emoționantă pentru că am fost prima fată pe care Mr. a dus-o acasă. Ca în povești! Pentru mine asta a însemnat ENORM! He makes me feel special…Ne iubim la nebunie. Nu credeam că este posibil, dar vă spun sincer, sunt în al 9-lea cer”, a povestit Emily, pe Instagram.

Emily Burghelea[Sursa foto: Instagram]

Admiratorii fostei asistentei TV s-au întrecut în laude la adresa frumoasei blondine.

”Cât de drăguț! E bine că măcar cineva a avut parte de un an bun și că mai sunt persoane cu o gândire pozitivă! Sunteți niște oameni minunați și ador să vă urmăresc story-urile!”, ”Mă bucur enorm pentru tine, crede-mă, meriți, să știi”, ”Foarte frumoasă și drăguță”, sunt câteva dintre comentariile admiratorilor.