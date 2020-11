Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea s-a măritat. Fosta asistentă TV și iubitul ei misterios au făcut pasul cel mare. Pe rețelele de socializare ale vedetei au apărut primele imagini de la cununie.

Se pare că Emily Burghelea și iubitul ei au decis să facă pasul cel mare, sau cel puțin așa se subînțelege din ultimile postări făcute de fosta asistentă TV pe Instagram.

Emily Burghelea a postat pe rețelele de socializare două fotografii care par a fi de la cununia ei cu iubitul misterios. Emily apare în rochie de mireasă cu un buchet de flori în mână, iar iubitul în costum de ginere. Fotografiile fiind făcute în mașină.

Emily Burghelea s-a măritat?!

Emily a postat pe Instagram două fotografii în care apare în rochie de mireasă cu un buchet de flori în mână, iar Andrei poartă costum de ginerică. Cei doi apar în mașină.

”Ești pregătit”, este întrebarea pe care Emily i-o puse iubitului ei misterios.

Emily s-a logodit în direct, la Kanal D

Cu o lună în urmă, Emily Burghelea a fost cerută de soție de către iubitul ei, Andrei, în direct la TV. Iubitul misterios i-a dat inelul fostei asistente TV în timpul emisiunii lui Teo de la Kanal D.

Cum a reacționat Emily după ce a fost cerută în căsătorie

La scurt timp după ce a fost cerută în căsătorie Emily povestea că se află în stare de șoc. Vedeta a rămas uimită de modul în care Andrei a ales să o ceară de nevastă.

”Si da.... am zis DA! 💍 Urmeaza vlog pe youtube cu toate detaliile. Inca sunt in stare de soc. Nu ma asteptam NICIODATA sa intre in DIRECT. A fost fantastic. A organizat totul extrem de bine. Mi-a luat cel mai frumos inel, mi-a facut cea mai frumoasa surpriza... iar eu.... Eu i-am facut instagram, cu sau fara voia lui. 🤷🏼‍♀️ Mi-a zis ca o sa ma filmeze in cele mai DUBIOASE ipostaze. Am zis ca glumeste. Nu glumea. Suntem la restaurant si in 30 de minute a pus 10 story-uri cu mine. Oare o sa regret asta mai tarziu?! 😅 Nu stiu... dar... ce stiu sigur este ca nu voi regreta ca am zis DA. Te iubesc mult, bai! ❤️💍”, a declarat Emily Burghelea după ce a fost cerută în căsătorie.