Emily Burghelea a luat permisul[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Emily Burghelea și-a anunțat fanii de pe Instagram că a luat carnetul de conducere! Celebra asistentă tv este extrem de mândră de reușita ei. Blondina s-a pozat imediat după ce a trecut examenul și le-a transmis urmăritorilor că d-abia așteaptă să conducă din nou.

Citeste si: Cum a fost umilită Emily Burghelea de un manelist celebru, în public! E de neînchipuit

Citeste si: Emily Burghelea se iubește cu un bărbat misterios! Fosta asistentă TV, surprinsă cu un gest romantic în vârf de munte

Citeste si: Emily Burghelea face noi dezvăluiri. Cu ce se ocupă fosta asistentă TV, după ce și-a dat demisia în direct: „De când am plecat din televiziune sunt...”

Citeste si: Doliu şi pierdere grea în PSD! A fost răpus de Covid-19 la doar 56 de ani - evz.ro

Vedeta a povestit și la secțiunea de InstaStory despre ziua pe care a avut-o și că este foarte mândră.

„Este cea mai frumoasă zi din viața mea! Nu exagerez! Am luat carnetul! Am luat traseul și am avut așa mari emoții! Sunt atât de mândră de mine”, a mărturisit Emily Burghelea la InstaStory.

Fosta asistenta tv a luat traseul din prima

Emily Burghelea l-a pus la punct pe Dani Mocanu

Emily Burghelea a avut o reacție dură după ce o poză postată de Dani Mocanu a ajuns în spațiul public. Mesajul care însoțea imaginea a scos-o din sărite pe frumoasa blondină.

„Pentru faptul ca mi-au spus că Dani Mocanu vrea să-și schimbe imaginea și să devină cine e cu adevărat pentru că el nu e cum s-a prezentat în fața publicului de-a lungul timpului. El nu e atât de dur, este un lucru bun, dar mi-a greșit extraordinar de tare.

După ce am apărut în videoclipul lui, a postat o poză care pe mine m-a deranjat extraordinar de tare. Nu se face așa ceva niciodată. A preluat-o presa și nu-mi face cinste. În poză sunt cu gura deschisă și stau pe vine și el a scris „ce vă inspira blonda?”. Stateam așa pentru că eram în timpul filmărilor. Așa ceva nu se face”, a răspuns fosta asistentă tv. (Citeste si: Emily Burghelea, geantă de 3500 de euro! Tânăra face furori cu accesoriul de lux!)