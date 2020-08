In articol:

Vestea că Vulpița și Viorel Stegaru sunt infectați cu COVID-19 a șocat pe toată lumea. După ce soții din Blăgești și alți angajați ai emisiunii prezentate de Mirela Vaida au fost depistați pozitiv cu coronavirus, emisiunea a fost anulată, iar toată lumea a intrat în carantină la domiciliu, chiar și cei infectați, iar asta pentru că nu s-ar fi găsit locuri libere în spitale.

Emily Burghelea a spus TOT! Așa s-au infectat Vulpița și Viorel cu COVID-19. E scandalos: „Era focar. Nimeni nu purta mască. M-au pus să șterg...”

Acum, după aproape două săptămâni de la aflarea veștii, Emily Burghelea scoate la lumină adevăratul motiv pentru care s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Fosta asistentă tv a mărturisit că este șocată că platoul de la Acces a devenit un adevărat focar de infecție, dar spune că era de așteptat, întrucât nu erau respectate normele impuse de autorități.

Nimeni nu purta mască, dar asta nu e tot. În timp ce lucra în emisiune, Emily a făcut un live, iar conducerea a pus-o să îl șteargă pentru a ascunde neregulile din platou.

„Vestea ca Acces Direct este un focar de infecție m-a lăsat mută. Îmi pare extrem de rău pentru oamenii de acolo care plătesc acum cu ce au ei mai de preț…Sănătatea lor! Le transmit toate gândurile bune, dar în același timp trebuie să spun că mă așteptam la asta.

Din păcate, acolo nu s-au respectat niciodată regulile impuse de autorități. Am lucrat la Acces Direct și știu foarte bine cât de riscantă era o simplă zi de muncă. În starea de urgență, când România era pustie și nimeni nu avea voie să iasă din casă fără un motiv întemeiat, când era ilegal să stea la un loc mai mult de 50 de persoane, când masca era obligatorie în spațiile închise…Acolo nu se respecta nici măcar una dintre aceste norme impuse, ba chiar atunci când cineva purta mască, era stigmatizat.

Ni se spunea că este un circuit închis și că nimeni nu are cum să se îmbolnăvească, însă gândind la rece, șansele erau mari, foarte mari. Inevitabilul s-a întamplat. Acces Direct a devenit un focar de infecție iar acum, din păcate, multe persoane se confruntă cu virusul care a pus pe jar o planetă întreagă. La un moment dat, mi s-a cerut să șterg un live de pe Instagramul meu din cauza faptului că am filmat mai mult decât trebuia și s-a văzut în videoclipul respectiv că nimeni, dar absolut nimeni nu purta mască. Cred că încă mai am acel clip în telefon. Și eu am fost una dintre persoanele care și-au pus sănătatea în joc. Se pare că am demisionat la timp. Din nefericire, în urma mea au rămas oameni care acum suferă din cauza conducerii. Sper din suflet ca toate persoanele afectate să treacă cu bine peste acest hop. Le doresc multă sănătate și înțelepciune” a spus Emily Burghelea într-un live.