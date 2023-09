Emily Burghelea are toate motivele să fie o mămică mândră! Ce surpriză i-au făcut bebelușii în vacanță "Am trăit niște momente pe care nu o să le uit în viața mea" | EXCLUSIV

In articol:

Vara anului 2023 a avut numeroase surprize pentru sexy mămica Emily. Frumoasa vedetă s-a bucurat de vacanțe, dar și ce clipe memorabile alături de cei mici.

Tânăra mămică a plecat în prima vacanță în Grecia în formulă completă, alături de Andrei, Amedea și micul Damian, dar și într-un sejur de vis în Maldive.

Odată ce s-a instalat toamnă, Emily Burghelea a făcut bilanțul verii 2023. Jurnaliștii WOWbiz.ro au întâlnit-o la cel mai recent eveniment monden, acolo unde ne-a dezvăluit cum s-a distrat în cele trei luni călduroase.

Emily Burghelea face bilanțul verii 2023

Emily Burghelea a avut parte de o vară plină! Vedeta s-a distrat de minune alături de cei mici și de soțul ei. În exclusivitate pentru WOWbiz.ro, chiar ea a mărturisit că a avut parte de momente memorabile.

Pe lângă vacanța în Grecia, frumoasa blondină a avut parte și de o excursie pe cinste în Maldive, dar și de experiențe superbe în Italia, acolo unde au mers pentru nunta unor prieteni.

"Am avut parte de o vară frumoasă, o vară pe care aș retrăi-o la nesfârșit. S-au întâmplat foarte multe lucruri, proiecte noi, o mulțime de plecări. Am plecat în două vacanțe cu toată familia, a fost absolut fabulos și am îmbinat cumva relaxarea cu munca și asta mi s-a părut super", a povestit ea, pentru WOWbiz.ro.

Emily Burghelea și Amedea

Emily Burghelea, o mămică fericită și împlinită

Pentru cei mici, vacanțele au fost nu doar un motiv de bucurie, dar și un moment în care s-au dezvoltat impresionant de bine.

Frumoasa mămică ne-a povestit că Damian a înotat pentru prima dată în apa mării, după ce a luat mai multe lecții de înot pentru bebeluși, acasă, în cadă.

"Au fost foarte intense, am plecat din țară, dar nu am mers neapărat să ne relaxăm. Am vrut să rămânem activi și să avem amintiri frumoase alături de bebeluși. Atunci când pleci cu copiii în vacanță, nu pleci în vacanță practic, dar te duci să ai grijă de copiii tăi în altă parte.

Asta am făcut și noi practic, cu bagaje peste bagaje. Am reușit să ne gospodărim și să supraviețuim și cu cei mici în alte case, în alte hoteluri pentru că știi cum e, este mai greu trebuie să iei de toate de la A la Z, practic jumătate de casă trebuie să se afle în bagajul de cală, dar trecând de aceste aspecte organizatorice, momentele pe care le-am petrecut împreună au fost unice.

Chiar am trăit niște momente pe care nu o să le uit toată viața mea, Damian a învățat să înoate deși avea doar șase luni când am mers în Grecia. A fost pentru prima oară când a intrat în apa mării, pentru că el mai știa să înoate, dar în cadă, acasă pentru că face lecții de înot pentru bebeluși.

I-a plăcut și atât el, cât și Amedea au crescut foarte mult în timpul vacanțelor. Cei mici se dezvoltă în vacanțe", a povestit Emily Burghelea.

Emily Burghelea și cei doi copii

Emily Burghelea și Andrei, peripeții din viața de familie

Există numeroase momente superbe în viața de familie, însă așa cum este și normal, apar și fel de fel de peripeții. Așa se întâmplă că recent Emily și soțul ei au dus-o pe Amedea la grădiniță cu o săptămână înainte de începerea anului școlar.

Citește și: „Nu am aer” Emily Burghelea, anunț îngrijorător despre starea sa de sănătate! Imaginea cu care a alarmat pe toată lumea

"Ne-am pregătit atât de bine în cât noi am dus-o la grădiniță cu o săptămână mai devreme. Am crezut că începe săptămâna trecută grădinița așa că Andreia, luni, s-a dus cu ea la grădiniță. Surpriza a fost că la grădiniță i-au așteptat doar cocoșii grădiniței care erau dezlegați prin curte.

Andrei a intrat, s-au dus până la clădirea grădiniței, a văzut că nu este nimeni. La ușă a dat peste cocoși, chiar a făcut furori pe Instagram treaba asta", a povestit ea.

